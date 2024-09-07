В Улан-Удэ пенсионеры лишаются квартир

Новая форма интернет-мошеничества стала распространяться в Бурятии. Аферисты звонят владельцам квартир, в основном пенсионерам, и сообщают, что риелторы со связями в силовых органах продают их квартиры без ведома хозяев по фиктивным доверенностям. Поэтому пенсионерам якобы необходимо найти покупателя быстрее мошенников и продать жилье. Естественно, деньги перевести затем на «безопасный счет», а в реальности – киберпреступникам.Как сообщили в МВД по Бурятии, первый случай такого рода зафиксирован в Улан-Удэ в прошлом году. Гражданке на пенсии позвонили якобы представители правоохранительных органов и сообщили, что в отношении ее квартиры в настоящий момент осуществляется поиск покупателей с целью электронной продажи. В дальнейшем сделка якобы будет оформлена в Росреестре с помощью якобы членов преступной группы – работников ведомства.Соответственно, чтобы сохранить имущество, необходимо самой продать квартиру, а деньги от продажи перевести на резервный счет для сохранности. Несмотря на очевидную бредовость данной схемы, улан-удэнка согласилась. И мошенники выставили на продажу на электронной площадке ее квартиру, расположенную в центре Улан-Удэ, с дисконтом.В первые же дни к ней пришло несколько покупателей, один из которых согласился купить жилье. Покупателя не смутило, что цена квартиры заметно отличалась от аналогичных вариантов в этом районе города. При этом пострадавшую мошенники психологически обработали, придав важность ее действиям: якобы она помогает правоохранительным органам изобличить преступную группировку в Росреестре. В итоге квартира была продана, деньги сняты со счетов и переведены на «безопасный счет». После того как преступники перестали выходить на связь, гражданка обратилась в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело. Однако вернуть деньги или квартиру назад не представляется возможным – в ее квартиру вселился добросовестный покупатель. А гражданка, потеряв единственное жилье, вынуждена теперь жить у родственницы.Похожая ситуация произошла недавно в Улан-Удэ – пенсионерка, попав под влияние аферистов, выставила на продажу свое единственное жилье. Однако запланированную уже сделку удалось пресечь после того, как об этом узнали ее родственники.- Хотим напомнить гражданам о необходимости проявлять бдительность и помнить, что любые звонки, касающиеся собственности и денежных средств, не могут вестись по телефону, - сообщил замначальника оперативно-сыскного отдела Управления МВД по Улан-Удэ Эрдэни Халтанов. - Любые предложения, сделанные с целью обезопасить сбережения либо собственность от противоправных действий третьих лиц, являются явными признаками мошенничества. Особенную осторожность необходимо проявлять родственникам и близким пенсионеров. Важно регулярно разъяснять находящимся в преклонном возрасте гражданам, что нельзя идти на поводу у незнакомых лиц. Необходимо настаивать на том, чтобы пожилые люди всегда советовались с родственниками, когда речь идет о деньгах и собственности.Добавим, что региональное МВД проводит работу с представителями банков и участниками рынка недвижимости по выявлению признаков, которые могут свидетельствовать, что гражданин продает квартиру под психологическим воздействием преступников.Главные признаки психологического воздействия: продавец продает квартиру срочно, с большим дисконтом, как правило, это единственное жилье. Продавец не собирается покупать другую квартиру в Бурятии или в другом регионе. Объявление о продаже жилья он размещает не сам, а за него это делают другие люди. Не говорит также продавец и о цели экстренной продажи и не идет на контакт с риелтором. Совокупность некоторых признаков позволяет предположить о 99% вероятности продажи недвижимости под давлением мошенников. Естественно, что все участники рынка и банки, узнав о подобных подозрениях, обязаны предпринять все меры для того, чтобы заблокировать продажу жилья на подобных условиях.Подобные факты доверия к разного рода проходимцам, представляющимся сотрудниками силовых органов, неудивительны. Ведь по стране подавляющее большинство жертв, теряющих единственное жилье после разговоров с аферистами, это люди пожилого возраста, которые с пиететом относятся к сотрудникам правоохранительных органов. И когда к ним обращаются мошенники с целью поспособствовать спецоперации по выявлению преступников якобы в Росреестре или других структурах, пенсионеры с готовностью примеряют на себя роль «спецагента» Семена Семеновича Горбункова из фильма «Бриллиантовая рука». Но в итоге оказываются облапошенными, без жилья и средств к существованию.Хотя в целом общество все с большей настороженностью относится к контактам с незнакомыми людьми. Ведь подавляющее большинство россиян не доверяют друг другу. Это показал опрос ВЦИОМ, проведенный в российских регионах, в том числе в Бурятии. 73% опрошенных считают, что к окружающим нужно относиться с осторожностью. Треть опрошенных уверены, что их обманут при любой удобной возможности. При этом с каждым годом уровень недоверия постепенно растет.Социологи объясняют растущее недоверие чередой сильных травм в обществе в последние годы, включая повышение пенсионного возраста в 2018 году, эпидемию коронавируса и СВО.Бурятия вошла в пятерку российских регионов по росту числа интернет-мошенничества в 2023 году, когда в республике произошло более 5000 преступлений в этой области.Однако после активной работы СМИ и правоохранительных структур по обнародованию схем, которые используют мошенники, за первое полугодие 2024 года зафиксировано снижение числа преступлений на 29% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.Фото: «Номер один»