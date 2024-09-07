Происшествия 07.09.2024 в 08:00

В Улан-Удэ пенсионеры лишаются квартир

По указке мошенников они продают жилье, а деньги переводят аферистам
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ пенсионеры лишаются квартир
Новая форма интернет-мошеничества стала распространяться в Бурятии. Аферисты звонят владельцам квартир, в основном пенсионерам, и сообщают, что риелторы со связями в силовых органах продают их квартиры без ведома хозяев по фиктивным доверенностям. Поэтому пенсионерам якобы необходимо найти покупателя быстрее мошенников и продать жилье. Естественно, деньги перевести затем на «безопасный счет», а в реальности – киберпреступникам.

Отобрали последнее

Как сообщили в МВД по Бурятии, первый случай такого рода   зафиксирован в Улан-Удэ в прошлом году. Гражданке на пенсии позвонили якобы представители правоохранительных органов и сообщили, что в отношении ее квартиры в настоящий момент осуществляется поиск покупателей с целью электронной продажи. В дальнейшем сделка якобы будет оформлена в Росреестре с помощью якобы членов преступной группы – работников ведомства.

Соответственно, чтобы сохранить имущество, необходимо самой продать квартиру, а деньги от продажи перевести на резервный счет для сохранности. Несмотря на очевидную бредовость данной схемы, улан-удэнка согласилась. И мошенники выставили на продажу на электронной площадке ее квартиру, расположенную в центре Улан-Удэ, с дисконтом.

В первые же дни к ней пришло несколько покупателей, один из которых согласился купить жилье. Покупателя не смутило, что цена квартиры заметно отличалась от аналогичных вариантов в этом районе города. При этом пострадавшую мошенники психологически обработали, придав важность ее действиям: якобы она помогает правоохранительным органам изобличить преступную группировку в Росреестре. В итоге квартира была продана, деньги сняты со счетов и переведены на «безопасный счет». После того как преступники перестали выходить на связь, гражданка обратилась в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело. Однако вернуть деньги или квартиру назад не представляется возможным – в ее квартиру вселился добросовестный покупатель.  А гражданка, потеряв единственное жилье, вынуждена теперь жить у родственницы.

Наблюдение за родственниками

Похожая ситуация произошла недавно в Улан-Удэ – пенсионерка, попав под влияние аферистов, выставила на продажу свое единственное жилье. Однако запланированную уже сделку удалось пресечь после того, как об этом узнали ее родственники.

- Хотим напомнить гражданам о необходимости проявлять бдительность и помнить, что любые звонки, касающиеся собственности и денежных средств, не могут вестись по телефону, - сообщил замначальника оперативно-сыскного отдела Управления МВД по Улан-Удэ Эрдэни Халтанов. - Любые предложения, сделанные с целью обезопасить сбережения либо собственность от противоправных действий третьих лиц, являются явными признаками мошенничества. Особенную осторожность необходимо проявлять родственникам и близким пенсионеров. Важно регулярно разъяснять находящимся в преклонном возрасте гражданам, что нельзя идти на поводу у незнакомых лиц. Необходимо настаивать на том, чтобы пожилые люди всегда советовались с родственниками, когда речь идет о деньгах и собственности.

Добавим, что региональное МВД проводит работу с представителями банков и участниками рынка недвижимости по выявлению признаков, которые могут свидетельствовать, что гражданин продает квартиру под психологическим воздействием преступников.

Вышли из доверия

Главные признаки психологического воздействия: продавец продает квартиру срочно, с большим дисконтом, как правило, это единственное жилье. Продавец не собирается покупать другую квартиру в Бурятии или в другом регионе. Объявление о продаже жилья он размещает не сам, а за него это делают другие люди. Не говорит также продавец и о цели экстренной продажи и не идет на контакт с риелтором. Совокупность некоторых признаков позволяет предположить о 99% вероятности продажи недвижимости под давлением мошенников. Естественно, что все участники рынка и банки, узнав о подобных подозрениях, обязаны предпринять все меры для того, чтобы заблокировать продажу жилья на подобных условиях.

Подобные факты доверия к разного рода проходимцам, представляющимся сотрудниками силовых органов, неудивительны. Ведь по стране подавляющее большинство жертв, теряющих единственное жилье после разговоров с аферистами, это люди пожилого возраста, которые с пиететом относятся к сотрудникам правоохранительных органов. И когда к ним обращаются мошенники с целью поспособствовать спецоперации по выявлению преступников якобы в Росреестре или других структурах, пенсионеры с готовностью примеряют на себя роль «спецагента» Семена Семеновича Горбункова из фильма «Бриллиантовая рука». Но в итоге оказываются облапошенными, без жилья и средств к существованию.

Хотя в целом общество все с большей настороженностью относится к контактам с незнакомыми людьми.  Ведь подавляющее большинство россиян не доверяют друг другу. Это показал опрос ВЦИОМ, проведенный в российских регионах, в том числе в Бурятии. 73% опрошенных считают, что к окружающим нужно относиться с осторожностью. Треть опрошенных уверены, что их обманут при любой удобной возможности. При этом с каждым годом уровень недоверия постепенно растет.

Социологи объясняют растущее недоверие чередой сильных травм в обществе в последние годы, включая повышение пенсионного возраста в 2018 году, эпидемию коронавируса и СВО.

Бурятия вошла в пятерку российских регионов по росту числа интернет-мошенничества в 2023 году, когда в республике произошло более 5000 преступлений в этой области.

Однако после активной работы СМИ и правоохранительных структур по обнародованию схем, которые используют мошенники, за первое полугодие 2024 года зафиксировано снижение числа преступлений на 29% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

Житель Бурятии сбежал за границу после ДТП
06.09.2024 в 17:46
В Бурятии придумали познавательную игру-бродилку для детей
06.09.2024 в 16:59
Абоненты МТС в Бурятии смогут звонить через Яндекс Станцию на телефонные номера
06.09.2024 в 16:53
Скучный серый на яркий желтый: в Бурятии сменят цвет домов
06.09.2024 в 16:15
В Улан-Удэ открыли первую детскую модельную библиотеку
06.09.2024 в 16:10
«Я был — ничейный, теперь — ваш»
06.09.2024 в 16:00
Двое жестоких убийц из Бурятии ждут оглашения приговора
06.09.2024 в 15:37
В Бурятии резко испортится погода
06.09.2024 в 15:12
Семья из Бурятии исчезла при загадочных обстоятельствах у Шантарских островов
06.09.2024 в 15:02
Житель Бурятии зарезал сожителя дочери
06.09.2024 в 14:57
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
Житель Бурятии сбежал за границу после ДТП
Мужчина устроил аварию, в которой пострадали люди
06.09.2024 в 17:46
Двое жестоких убийц из Бурятии ждут оглашения приговора
Сельчане до смерти забили ключом женщину
06.09.2024 в 15:37
Семья из Бурятии исчезла при загадочных обстоятельствах у Шантарских островов
Их поиски ведут сразу три региона
06.09.2024 в 15:02
Житель Бурятии зарезал сожителя дочери
Ссора между мужчинами возникла в ходе распития алкоголя
06.09.2024 в 14:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru