Житель Бурятии зарезал сожителя дочери

Ночью 5 сентября в квартире одного из домов в Закаменске произошло убийство 50-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали отца сожительницы убитого. Он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 4 сентября в течение дня обвиняемый в квартире дочери употреблял спиртное с ее сожителем. Ночью между мужчинами вспыхнула ссора. В ее ходе злоумышленник схватил нож и ударил им в грудь и голову противника. От полученных ран тот скончался.Дочь убийцы сама позвонила в полицию. Её отец не стал убегать, оставшись в квартире до приезда следственно-оперативной группы.«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о взятии его под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии