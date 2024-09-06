Происшествия 06.09.2024 в 14:57

Житель Бурятии зарезал сожителя дочери

Ссора между мужчинами возникла в ходе распития алкоголя
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии зарезал сожителя дочери
Ночью 5 сентября в квартире одного из домов в Закаменске произошло убийство 50-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали отца сожительницы убитого. Он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 4 сентября в течение дня обвиняемый в квартире дочери употреблял спиртное с ее сожителем. Ночью между мужчинами вспыхнула ссора. В ее ходе злоумышленник схватил нож и ударил им в грудь и голову противника. От полученных ран тот скончался.

Дочь убийцы сама позвонила в полицию. Её отец не стал убегать, оставшись в квартире до приезда следственно-оперативной группы.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о взятии его под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
Теги
убийство

Все новости

Двое жестоких убийц из Бурятии ждут оглашения приговора
06.09.2024 в 15:37
В Бурятии резко испортится погода
06.09.2024 в 15:12
Семья из Бурятии исчезла при загадочных обстоятельствах у Шантарских островов
06.09.2024 в 15:02
Житель Бурятии зарезал сожителя дочери
06.09.2024 в 14:57
Красную икру из Бурятии разрешат вывозить в неограниченном количестве
06.09.2024 в 14:06
В Бурятии с поличным задержали сборщиков марихуаны
06.09.2024 в 13:11
Однорукий уголовник ограбил работницу кафе в Улан-Удэ
06.09.2024 в 12:53
Атомная станция может появиться поблизости от Бурятии
06.09.2024 в 12:40
Замена опоры вызвала пробку в центре Улан-Удэ
06.09.2024 в 12:29
В Бурятию прибыл федеральный министр
06.09.2024 в 12:07
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
Двое жестоких убийц из Бурятии ждут оглашения приговора
Сельчане до смерти забили ключом женщину
06.09.2024 в 15:37
Семья из Бурятии исчезла при загадочных обстоятельствах у Шантарских островов
Их поиски ведут сразу три региона
06.09.2024 в 15:02
В Улан-Удэ пожарные спасли от огня маму с ребенком
Их успели вывести из загоревшегося дома
06.09.2024 в 11:43
В Улан-Удэ автомобиль снес фонарный столб
Для восстановления опоры придется перекрыть две полосы на Борсоева
06.09.2024 в 11:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru