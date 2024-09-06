Происшествия 06.09.2024 в 14:57
Житель Бурятии зарезал сожителя дочери
Ссора между мужчинами возникла в ходе распития алкоголя
Текст: Андрей Константинов
Ночью 5 сентября в квартире одного из домов в Закаменске произошло убийство 50-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали отца сожительницы убитого. Он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 4 сентября в течение дня обвиняемый в квартире дочери употреблял спиртное с ее сожителем. Ночью между мужчинами вспыхнула ссора. В ее ходе злоумышленник схватил нож и ударил им в грудь и голову противника. От полученных ран тот скончался.
Дочь убийцы сама позвонила в полицию. Её отец не стал убегать, оставшись в квартире до приезда следственно-оперативной группы.
«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о взятии его под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 4 сентября в течение дня обвиняемый в квартире дочери употреблял спиртное с ее сожителем. Ночью между мужчинами вспыхнула ссора. В ее ходе злоумышленник схватил нож и ударил им в грудь и голову противника. От полученных ран тот скончался.
Дочь убийцы сама позвонила в полицию. Её отец не стал убегать, оставшись в квартире до приезда следственно-оперативной группы.
«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о взятии его под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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