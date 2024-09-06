Происшествия 06.09.2024 в 15:02

Семья из Бурятии исчезла при загадочных обстоятельствах у Шантарских островов

Их поиски ведут сразу три региона
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Текст: Елена Кокорина
Семья из Бурятии исчезла при загадочных обстоятельствах у Шантарских островов

Во время летних каникул 16-летний подросток из Бурятии поехал с отцом и дядей на Сахалин, чтобы увидеть своими глазами нетронутую природу Шантарских островов. Туда они добрались без проблем, но стоило им отплыть от берега, как они исчезли, пишет издание «Комсомольская правда» в Иркутске.

Поиски жителей Бурятии ведут ведомства сразу трех регионов – Сахалинской области, Хабаровского и Камчатского краев, но пока это не принесло результатов. Близкие пропавших боятся, что работы могут приостановить.

40-летняя мать подростка, которая уже месяц ничего не знает о своем сыне, умоляет не прекращать поиски.

- В июле Илья уехал к отцу в Бурятию, а спустя месяц позвонил и сказал, что они едут на Сахалин. Я их отговаривала, переживала, что дорога опасная, но они меня не слушали. Илья говорил, что мечтает посмотреть на китов. К поездке они купили моторную лодку «Байкат 470», зарегистрировали ее и перевезли к берегу Охотского моря, - рассказала женщина корреспонденту КП Иркутск.
В последний раз знакомые видели Пичугиных 9 августа. Мужчины обещали отзвониться, как доберутся до места, но так и не вышли на связь. 10 августа о случившемся было сообщено в полицию.

В поисках пропавших были задействованы самолеты и вертолеты. Специалисты осматривали с воздуха побережье, бухты и заливы Охотского моря. Волонтеры распространяли ориентировки и опрашивали возможных очевидцев. Но ни одного сообщения от свидетелей так и не появилось.

- За две недели обследовано порядка 195 тысяч квадратных километров водной поверхности и более 10 тысяч километров прибрежной черты, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. В настоящий момент следователями-криминалистами следственного управления проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

 

 

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