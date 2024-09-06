Двое жестоких убийц из Бурятии ждут оглашения приговора

Накануне в Бурятии был оглашен обвинительный вердикт двум сельским разбойникам. Их признали виновными в убийстве женщины, на которую они напали в одну из зимних ночей, забив ее до смерти железным ключом.

Следствием и судом установлено, что ночью обвиняемые, находясь в пьяном состоянии, договорились ограбить дом односельчанина, который проживал с пожилой матерью.

- Злоумышленники перелезли через забор во двор и через незапертые ворота гаража, взяв там массивный стальной ключ, проникли в дом. Навстречу им вышла хозяйка. Обвиняемые напали на женщину и поочередно с силой нанесли ей множество ударов ключом по голове. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. Злоумышленники похитили денежные средства и имущество покойной на общую сумму более 9 тыс. рублей, после чего уничтожили следы преступления, покинули дом и скрылись, - рассказали в Следкоме республики.

Коллегией присяжных заседателей фигуранты единогласно признаны виновными. В соответствии с оглашенным вердиктом в ближайшее время судом им будет назначено наказание.

Напомним, что трагедия произошла 9 декабря 2022 года в селе Бичура. Убийство 60-летней женщины, работавшей библиотекарем, совершенное с особой жестокостью, потрясло тогда всех местных жителей.

Фото: loon.site