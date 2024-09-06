Происшествия 06.09.2024 в 17:46

Житель Бурятии сбежал за границу после ДТП

Мужчина устроил аварию, в которой пострадали люди
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии сбежал за границу после ДТП
Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Пьяный мужчина устроил ДТП, в котором пассажир другого автомобиля получил тяжелые травмы.

Как рассказали в прокуратуре, происшествие случилось еще 20 сентября 2020 года. Ночью 39-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум», будучи пьяным, ехал со стороны Мухоршибири в направлении Улан-Удэ. В районе поселка Нижний Саянтуй мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту Таун Айс» с дровами. В микрогрузовике ехала семья из трех человек, все они получили травмы. Сильнее всего пострадал пассажир «Таун Айса». С подозрением на травму головы и открытым переломом ноги в тяжёлом состоянии его госпитализировали.


Итогов расследования виновник аварии дожидаться не стал и сбежал в другую страну. Его пришлось объявить в международный розыск.

«Благодаря принятым мерам мужчина выдан компетентными органами иностранного государства для привлечения к уголовной ответственности. Ему предьявлено обвинение, сейчас он находится под стражей», - сообщили в прокуратуре.

Как добавили в ведомстве, обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: ГИБДД Бурятии, ТЦМК
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