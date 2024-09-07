Пьяная ссора в селе Бурятии обернулась убийством

В Кабанском районе Бурятии пьяная ссора двух сельских жителей обернулась смертельным исходом. В пылу гнева один из них ударил своего знакомого ножом в спину.

По данным следствия, 5 сентября в течение дня обвиняемый в селе Кабанске распивал спиртные напитки в доме у местной жительницы в компании знакомых.

- С одним из присутствующих у него произошла ссора, в ходе которой мужчина взял нож и нанес им удар противнику в грудную клетку сзади. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице. Фигуранта задержали на месте происшествия, - рассказали в Следкоме республики.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

- В данное время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один