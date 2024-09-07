В Улан-Удэ пропала молодая мать стремя детьми

В полиции Бурятии сообщили о розыске 28-летней жительницы Улан-Удэ. Хандама Пронтеева ушла 3 сентября с тремя детьми из дома в СНТ «Авиатор» в поселке Аэропорт и не вернулась. Самому старшему из ее детей 7 лет, среднему 3 года, а младшему ребенку еще нет и года.

Ее приметы: азиатской внешности, на вид 28-30 лет, худощавого телосложения, рост 163 см, волосы темные чуть ниже плеч, глаза черные.

Была одета в кардиган синего цвета в белую полоску, брюки и кроссовки черные на высокой подошве.

В полиции добавляют, что ранее женщина неоднократно уходила из дома и злоупотребляет спиртным.

При наличии какой-либо информации о пропавших или их местонахождении просят сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-87-89 или 102 (112).

Фото: полиция Бурятии