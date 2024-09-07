Происшествия 07.09.2024 в 12:25

У железной дороги Бурятии нашли перевернувшееся авто без пассажиров

Подробности происшествия выясняются
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Текст: Елена Кокорина
У железной дороги Бурятии нашли перевернувшееся авто без пассажиров

Сегодня утром, 7 сентября, на одной из дорог Заиграевского района Бурятии был обнаружен перевернувшийся автомобиль. Он лежит вблизи железнодорожных путей.

Как сообщили в районной местной газете «Вперед», машина находится в 3 км от поселка Челутай. Подробности происшествия в данное время выясняются.

Напомним, что вчера в Заиграевском районе произошло еще ДТП с мотоциклистом. На Гортоповсом мосту он не справился с управлением и врезался в ограждение. Мужчину госпитализировали.

Фото: ТГ-канал «Вперед» Заиграево»


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с 4 по 10 сентября

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