Происшествия 07.09.2024 в 12:25
У железной дороги Бурятии нашли перевернувшееся авто без пассажиров
Подробности происшествия выясняются
Текст: Елена Кокорина
Сегодня утром, 7 сентября, на одной из дорог Заиграевского района Бурятии был обнаружен перевернувшийся автомобиль. Он лежит вблизи железнодорожных путей.
Как сообщили в районной местной газете «Вперед», машина находится в 3 км от поселка Челутай. Подробности происшествия в данное время выясняются.
Напомним, что вчера в Заиграевском районе произошло еще ДТП с мотоциклистом. На Гортоповсом мосту он не справился с управлением и врезался в ограждение. Мужчину госпитализировали.
Фото: ТГ-канал «Вперед» Заиграево»
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