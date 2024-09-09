Происшествия 09.09.2024 в 09:22
Житель Бурятии вместо изюбря на охоте убил знакомого
Смерть произошла случайно
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии будут судить сельского жителя, который на охоте убил своего знакомого. От неудачного выстрела мужчина скончался на месте.
- В ходе следствия установлено, что в июне 50-летний житель села Бичура со своим знакомым охотился в лесном массиве в ночное время. Мужчина заметил изюбря и, не убедившись в безопасности своих действий, выстрелил в сторону животного. В результате преступной небрежности выстрел угодил в его знакомого. От полученного ранения он скончался на месте, - рассказали в прокуратуре республики.
Прокуратура Бичурского района утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в местный районный суд, добавили в ведомстве.
Фото: loon.site
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