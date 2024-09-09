Житель Бурятии вместо изюбря на охоте убил знакомого

В Бурятии будут судить сельского жителя, который на охоте убил своего знакомого. От неудачного выстрела мужчина скончался на месте.

- В ходе следствия установлено, что в июне 50-летний житель села Бичура со своим знакомым охотился в лесном массиве в ночное время. Мужчина заметил изюбря и, не убедившись в безопасности своих действий, выстрелил в сторону животного. В результате преступной небрежности выстрел угодил в его знакомого. От полученного ранения он скончался на месте, - рассказали в прокуратуре республики.

Прокуратура Бичурского района утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в местный районный суд, добавили в ведомстве.

Фото: loon.site