В Улан-Удэ женщина на «Тойоте» отправила в больницу таксиста

ДТП случилось в субботу ночью на ул. Чертенкова в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 43-летняя женщина за рулем «Тойоты Надя» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в «Хонду Фит». 39-летний водитель «Фита», подрабатывающий частным извозом, получил травмы и был госпитализирован в БСМП.Еще одна авария произошла в воскресенье около 5 часов вечера в поселке Челутай 24 км в Заиграевском районе. Там 32-летний водитель «Тойоты Ипсум» на ул. Школьная не уступил дорогу и врезался в мотоцикл «Эндуро». 41-летний байкер, не имеющий прав, получил травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии