Происшествия 09.09.2024 в 10:00
В Улан-Удэ убийцу замучила совесть и он сдался полиции
Мужчина пришел с повинной
Текст: Елена Кокорина
Житель Улан-Удэ накануне сам сдался правоохранительным органам и сознался в умышленном убийстве. Мужчину сразу же взяли под стражу.
Уголовное дело по факту насильственной смерти было заведено еще в сентябре 2023 года.
- По версии следствия, убийство произошло на почве личных неприязненных отношений, которые возникли в ходе ссоры. Обвиняемый причинил потерпевшему тяжкие телесные повреждения, которые в последствие повлекли его смерть, - рассказали в Советском суде.
Мужчина пришел с повинной. 30 августа 2024 года судом удовлетворено ходатайство Следкома Бурятии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он будет находиться до 28 октября 2024 года.
Фото: Номер один
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