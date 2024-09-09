В Улан-Удэ убийцу замучила совесть и он сдался полиции

Житель Улан-Удэ накануне сам сдался правоохранительным органам и сознался в умышленном убийстве. Мужчину сразу же взяли под стражу.

Уголовное дело по факту насильственной смерти было заведено еще в сентябре 2023 года.

- По версии следствия, убийство произошло на почве личных неприязненных отношений, которые возникли в ходе ссоры. Обвиняемый причинил потерпевшему тяжкие телесные повреждения, которые в последствие повлекли его смерть, - рассказали в Советском суде.

Мужчина пришел с повинной. 30 августа 2024 года судом удовлетворено ходатайство Следкома Бурятии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он будет находиться до 28 октября 2024 года.

Фото: Номер один