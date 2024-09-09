Происшествия 09.09.2024 в 10:12

В Улан-Удэ пожарные вытащили мужчину из загоревшегося дома

Возгорание случилось поздним вечером на улице Зейская
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пожарные вытащили мужчину из загоревшегося дома
Сообщение о пожаре в доме на улице Зейская в Улан-Удэ поступило в экстренные службы от очевидца поздним вечером 8 сентября. К месту происшествия выехали подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

«На момент прибытия огнеборцев из дома шёл густой, едкий дым. Включив дыхательные аппараты, пожарные проникли внутрь помещения, где обнаружили мужчину. Его вывели на улицу и передали врачам скорой помощи», - сообщили в МЧС Бурятии.

Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Фото: МЧС Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

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