В Улан-Удэ пожарные вытащили мужчину из загоревшегося дома

Сообщение о пожаре в доме на улице Зейская в Улан-Удэ поступило в экстренные службы от очевидца поздним вечером 8 сентября. К месту происшествия выехали подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.«На момент прибытия огнеборцев из дома шёл густой, едкий дым. Включив дыхательные аппараты, пожарные проникли внутрь помещения, где обнаружили мужчину. Его вывели на улицу и передали врачам скорой помощи», - сообщили в МЧС Бурятии.Причины возгорания сейчас устанавливаются.Фото: МЧС Бурятии