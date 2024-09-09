За смерть матери сын получит миллион рублей

В Улан-Удэ сын погибшей женщины подал в суд на охранное предприятие, в котором она работала. Суд первой инстанции присудил ему лишь 500 тысяч, посчитав, что его мать погибла в результате своей собственной грубой неосторожности.

- В нарушение требований законодательства работодателем не были обеспечены безопасность работников при эксплуатации здания, а также контроль за состоянием территории и оборудования. Поэтому прокурор района обратился в суд в интересах сына погибшей с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда. Железнодорожный суд г. Улан-Удэ иск прокурора удовлетворил частично. С работодателя было взыскано 500 тыс. рублей. Одновременно с этим удовлетворен и встречный иск работодателя о признании в действиях погибшей грубой неосторожности, которая повлекла снижение размера компенсации, - рассказали в прокуратуре республики.

Не согласившись с решением суда, прокурор обжаловал его в вышестоящую инстанцию.

- Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и постановил новое решение. Иск работодателя оставлен без рассмотрения, а компенсации размера морального вреда увеличена до 1 млн рублей.

Фото: loon.site