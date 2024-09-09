Происшествия 09.09.2024 в 10:38
В Бурятии возник один лесной пожар
Его причиной стала сухая гроза
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили один лесной пожар в Баунтовском районе. Его причиной стала сухая гроза.
Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, вчера был потушен лесной пожар в Кяхтинском районе на площади 7 га. В борьбе с огнем участвовали 13 специалистов лесной охраны и 6 единиц лесопожарной техники.
Фото: РАЛХ
Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, вчера был потушен лесной пожар в Кяхтинском районе на площади 7 га. В борьбе с огнем участвовали 13 специалистов лесной охраны и 6 единиц лесопожарной техники.
Фото: РАЛХ
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