В Бурятии возник один лесной пожар

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили один лесной пожар в Баунтовском районе. Его причиной стала сухая гроза.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, вчера был потушен лесной пожар в Кяхтинском районе на площади 7 га. В борьбе с огнем участвовали 13 специалистов лесной охраны и 6 единиц лесопожарной техники.Фото: РАЛХ