В Бурятии спасатели помогли заблудившейся женщине выбраться из леса

В минувшие выходные в лесу между селами Харгана и Жаргаланта в Селенгинском районе заблудилась 62-летняя женщина. Она собирала грибы вместе с мужем. Пара разделилась, после чего женщина потеряла ориентир и не смогла вернуться самостоятельно.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, сельчанка позвонила на номер «112», где операторы перенаправили её в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Оперативный дежурный, получив координаты заблудившейся женщины, установил её точное место.«Сориентировав женщину по телефону, оперативный дежурный БРПСС указал ей верное направление, благодаря чему она смогла выйти из леса на дорогу», - сообщили в агентстве.Фото: «Номер один»