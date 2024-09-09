Происшествия 09.09.2024 в 13:49
Зашла после свидания в подъезд и исчезла
Тайну Ирины Сафоновой пытаются разгадать спустя 15 лет
Текст: КП-Новосибирск
В ночь на 9 сентября 2009 года Ирину Сафонову, живущую в Академгородке Новосибирска, последний раз видели у подъезда своего дома. Она вернулась после свидания с молодым человеком и шла домой — но до квартиры так и не дошла. Зайдя в лифт, сибирячка будто исчезла, оставив после себя лишь ключи в кабине. В квартире её ждал 10-летний сын Андрей, но что случилось с его матерью, до сих пор не знает ни он, ни следователи. Однако спустя 15 лет появилась надежда — может, Ирину Сафонову всё же удастся найти. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.
Таинственно исчезла в лифте
Ирине Сафоновой сейчас бы было 43 года. Тогда, в 2009 году, она жила одна с сыном-школьником и братом в многоэтажке на Демакова, 1. Работала детским психологом. В личной жизни было не всё гладко: с мужем Владимиром они несколько лет жили порознь в разных городах, но так и не оформили развод. Владимир устраивал своё семейное счастье в Москве, Ирина — своё в новосибирском Академгородке, ходила на свидания с давним школьным другом, фотографом Александром Скурихиным.
8 сентября он повёз её в кинотеатр «Победа» на вечерний сеанс. После фильма они сразу поехали домой. То, что случилось дальше, известно со слов Александра: он довез Ирину до дома и высадил прямо у подъезда в 23:55. Женщина зашла в подъезд, но так и не дошла до квартиры. Позже ночью соседка найдёт на полу лифта её связку ключей и газету, взятую из почтового ящика. Эти ключи потом станут самой обсуждаемой деталью — откуда они взялись, выронила ли их девушка сама или металлическую улику подбросили в лифт? В то время в подъездах не было камер, поэтому до сих пор здесь не за что зацепиться.
СМС-ка, которую отправил Скурихин ещё ночью, так и осталась без ответа. Звонил он Ирине на мобильный и следующим утром. Не дождавшись никаких вестей, 9 сентября он вместе с братом Ирины Ильей подали заявление в полицию.
Через форум Академгородка, где сидели многие жители района, Александр обратился за помощью в поисках. На улицу вышли толпы горожан, которые, не жалея своего времени, искали пропавшую. Списывались друг с другом, выдвигали свои версии, скидывались вскладчину на мобильную связь и бензин.
Резонанс был огромный, учитывая, что в России тогда ещё не существовало волонтерских отрядов типа «Лизы Алерт». Ориентировка с фотографией Ирины висела на каждом столбе Академгородка, и в более далёких районах Новосибирска, даже в Сузуне.
Кто может быть виновен?
Подозрение сразу пало на нескольких человек. Один из них — официальный муж Ирины. Владимир после переезда в Москву нашёл себе новую женщину, которая в 2007 году родила ему сына. Возможно, Ирина об этом узнала не сразу. Весной 2009 года на её странице «Вконтакте» стали появляться цитаты «Все, что нас не убивает, делает большую ошибку», «Лучше знать лишнее, чем ничего не знать», «Ничто так не взрослит, как предательство». Но пара так и не разводилась. Правда, позже выяснилось, что в день исчезновения Ирины Владимир был в Москве и к её пропаже не имеет никакого отношения.
Большинство поисковиков-любителей, однако, подозревали Александра Скурихина, ведь именно он видел её в последний раз. Попал он в поле зрение и полиции. Александра опрашивали несколько часов, проверяли на детекторе лжи — чист, как стекло. Семья Ирины ему доверяла, брат считал, что бойфренд не мог бы причинить его сестре никакой боли.
Есть еще один тревожный факт: в мае 2009 года в Академгородке пропала 24-летняя Юлия Киреева. Она вышла из клуба «Опера» ночью, и больше ее никто не видел. В сентябре полураздетое тело Юлии нашли возле болота в Нижней Ельцовке. А еще буквально за неделю до исчезновения Ирины Академгородок потрясли вести о трех изнасилованиях в районе улицы Иванова, в паре кварталов от дома Ирины Сафоновой.
Среди множества версий возникали и совсем мистические, якобы Ирина Сафонова пала жертвой сатанистов в знаменательную для них дату — 09.09.09.
Сын Ирины Андрей Сафонов сейчас живёт в Москве, работает тренером по айкидо. Об исчезновении и непонятной судьбе его матери ему до сих пор трудно говорить — на вопросы корреспондента он принципиально отказался отвечать.
Однако в 2017 году Андрей приезжал в Новосибирск, отчасти, чтобы самому попытаться разгадать, что произошло. Но никаких зацепок. Однако, возможно, они в этом деле ещё появятся.
Получится ли найти Ирину Сафонову живой?
В конце июля 2009 года Ирина оставила на странице в соцсетях одну из последних записей: «Я не вернусь, потому что и не уходила». Сейчас это звучит страшно, почти пророчески. Есть ли хоть какой-то шанс узнать судьбу пропавшей спустя столько времени?
Долгие годы расследование уголовного дела по статье «Убийство» было приостановлено. Но в июне 2024 года стало известно, что следователи возобновили дело, более того, оно находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.
Найти концы можно будет с помощью новых технологий, которые в 2009 году ещё не были в ходу.
— В лифте нашли ключи и газету — это все является вещдоками по делу. Скорее всего, будут выделять хоть какие-то биологические следы с этих вещей, делать геномную экспертизу. А с помощью «геномки» сейчас удается раскрыть множество дел, — рассказал источник в правоохранительных органах. — Также вновь опросят всех свидетелей происшествия. Если они врут, спустя годы это легче выяснить, так как человек начнет путаться в каких-то деталях. Так что хоть и прошло много лет, возможность найти виновных есть.
Фото: соцсети
Таинственно исчезла в лифте
Ирине Сафоновой сейчас бы было 43 года. Тогда, в 2009 году, она жила одна с сыном-школьником и братом в многоэтажке на Демакова, 1. Работала детским психологом. В личной жизни было не всё гладко: с мужем Владимиром они несколько лет жили порознь в разных городах, но так и не оформили развод. Владимир устраивал своё семейное счастье в Москве, Ирина — своё в новосибирском Академгородке, ходила на свидания с давним школьным другом, фотографом Александром Скурихиным.
8 сентября он повёз её в кинотеатр «Победа» на вечерний сеанс. После фильма они сразу поехали домой. То, что случилось дальше, известно со слов Александра: он довез Ирину до дома и высадил прямо у подъезда в 23:55. Женщина зашла в подъезд, но так и не дошла до квартиры. Позже ночью соседка найдёт на полу лифта её связку ключей и газету, взятую из почтового ящика. Эти ключи потом станут самой обсуждаемой деталью — откуда они взялись, выронила ли их девушка сама или металлическую улику подбросили в лифт? В то время в подъездах не было камер, поэтому до сих пор здесь не за что зацепиться.
СМС-ка, которую отправил Скурихин ещё ночью, так и осталась без ответа. Звонил он Ирине на мобильный и следующим утром. Не дождавшись никаких вестей, 9 сентября он вместе с братом Ирины Ильей подали заявление в полицию.
Через форум Академгородка, где сидели многие жители района, Александр обратился за помощью в поисках. На улицу вышли толпы горожан, которые, не жалея своего времени, искали пропавшую. Списывались друг с другом, выдвигали свои версии, скидывались вскладчину на мобильную связь и бензин.
Резонанс был огромный, учитывая, что в России тогда ещё не существовало волонтерских отрядов типа «Лизы Алерт». Ориентировка с фотографией Ирины висела на каждом столбе Академгородка, и в более далёких районах Новосибирска, даже в Сузуне.
Кто может быть виновен?
Подозрение сразу пало на нескольких человек. Один из них — официальный муж Ирины. Владимир после переезда в Москву нашёл себе новую женщину, которая в 2007 году родила ему сына. Возможно, Ирина об этом узнала не сразу. Весной 2009 года на её странице «Вконтакте» стали появляться цитаты «Все, что нас не убивает, делает большую ошибку», «Лучше знать лишнее, чем ничего не знать», «Ничто так не взрослит, как предательство». Но пара так и не разводилась. Правда, позже выяснилось, что в день исчезновения Ирины Владимир был в Москве и к её пропаже не имеет никакого отношения.
Большинство поисковиков-любителей, однако, подозревали Александра Скурихина, ведь именно он видел её в последний раз. Попал он в поле зрение и полиции. Александра опрашивали несколько часов, проверяли на детекторе лжи — чист, как стекло. Семья Ирины ему доверяла, брат считал, что бойфренд не мог бы причинить его сестре никакой боли.
Есть еще один тревожный факт: в мае 2009 года в Академгородке пропала 24-летняя Юлия Киреева. Она вышла из клуба «Опера» ночью, и больше ее никто не видел. В сентябре полураздетое тело Юлии нашли возле болота в Нижней Ельцовке. А еще буквально за неделю до исчезновения Ирины Академгородок потрясли вести о трех изнасилованиях в районе улицы Иванова, в паре кварталов от дома Ирины Сафоновой.
Среди множества версий возникали и совсем мистические, якобы Ирина Сафонова пала жертвой сатанистов в знаменательную для них дату — 09.09.09.
Сын Ирины Андрей Сафонов сейчас живёт в Москве, работает тренером по айкидо. Об исчезновении и непонятной судьбе его матери ему до сих пор трудно говорить — на вопросы корреспондента он принципиально отказался отвечать.
Однако в 2017 году Андрей приезжал в Новосибирск, отчасти, чтобы самому попытаться разгадать, что произошло. Но никаких зацепок. Однако, возможно, они в этом деле ещё появятся.
Получится ли найти Ирину Сафонову живой?
В конце июля 2009 года Ирина оставила на странице в соцсетях одну из последних записей: «Я не вернусь, потому что и не уходила». Сейчас это звучит страшно, почти пророчески. Есть ли хоть какой-то шанс узнать судьбу пропавшей спустя столько времени?
Долгие годы расследование уголовного дела по статье «Убийство» было приостановлено. Но в июне 2024 года стало известно, что следователи возобновили дело, более того, оно находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.
Найти концы можно будет с помощью новых технологий, которые в 2009 году ещё не были в ходу.
— В лифте нашли ключи и газету — это все является вещдоками по делу. Скорее всего, будут выделять хоть какие-то биологические следы с этих вещей, делать геномную экспертизу. А с помощью «геномки» сейчас удается раскрыть множество дел, — рассказал источник в правоохранительных органах. — Также вновь опросят всех свидетелей происшествия. Если они врут, спустя годы это легче выяснить, так как человек начнет путаться в каких-то деталях. Так что хоть и прошло много лет, возможность найти виновных есть.
Фото: соцсети
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