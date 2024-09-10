В Бурятии пропала китаянка

Полиция Северо-Байкальского района разыскивает гражданку Китая Лин Вэй. 9 сентября (ночью или рано утром) 52-летняя женщина ушла из гостевого дома на ул. Первопроходцев в Северобайкальске и до настоящего времени не вернулась.Приметы: худощавого телосложения, рост около 160 см, волосы чёрные до плеч, глаза карие.Была одета: футболка синего цвета, рубашка коричневого цвета, при себе имела дамскую сумочку.Всех, кто располагает информацией о местонахождении гражданки Лин Вэй полиция просит позвонить по телефону: 8-301-302-18-82.