Происшествия 10.09.2024 в 09:18
В Бурятии пропала китаянка
Женщина ушла из гостевого дома и не вернулась
Текст: Андрей Константинов
Полиция Северо-Байкальского района разыскивает гражданку Китая Лин Вэй. 9 сентября (ночью или рано утром) 52-летняя женщина ушла из гостевого дома на ул. Первопроходцев в Северобайкальске и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: худощавого телосложения, рост около 160 см, волосы чёрные до плеч, глаза карие.
Была одета: футболка синего цвета, рубашка коричневого цвета, при себе имела дамскую сумочку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении гражданки Лин Вэй полиция просит позвонить по телефону: 8-301-302-18-82.
Приметы: худощавого телосложения, рост около 160 см, волосы чёрные до плеч, глаза карие.
Была одета: футболка синего цвета, рубашка коричневого цвета, при себе имела дамскую сумочку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении гражданки Лин Вэй полиция просит позвонить по телефону: 8-301-302-18-82.
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