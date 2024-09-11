Происшествия 11.09.2024 в 10:00
В Бурятии ветхая проводка уничтожила дом
Она не выдержала нагрузки от включенных электроприборов
Текст: Андрей Константинов
Пожар в частном доме произошёл днём 10 сентября в улусе Бургуй Закаменского района. К месту вызова были направлены личный состав 4-го Закаменского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда сельского поселения «Хамнейское».
«Прибывшие огнеборцы потушили возгорание менее чем за час. В результате пожара полностью сгорели крыша дома и веранда. Пострадавших нет: жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание ветхой электропроводки, которая не выдержала напряжения при работе нескольких электроприборов.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«Прибывшие огнеборцы потушили возгорание менее чем за час. В результате пожара полностью сгорели крыша дома и веранда. Пострадавших нет: жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание ветхой электропроводки, которая не выдержала напряжения при работе нескольких электроприборов.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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