В Бурятии ветхая проводка уничтожила дом

Пожар в частном доме произошёл днём 10 сентября в улусе Бургуй Закаменского района. К месту вызова были направлены личный состав 4-го Закаменского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда сельского поселения «Хамнейское».«Прибывшие огнеборцы потушили возгорание менее чем за час. В результате пожара полностью сгорели крыша дома и веранда. Пострадавших нет: жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание ветхой электропроводки, которая не выдержала напряжения при работе нескольких электроприборов.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС