Происшествия 12.09.2024 в 09:10
У жительницы Улан-Удэ сгорел дом из-за отключения света
После отключения женщина забыла выключить работавшую плитку и ушла спать
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ огнеборцы потушили пожар в частном доме на площади 100 квадратных метров. Как сообщили в МЧС Бурятии, возгорание возникло из-за отключения света.
«Женщина готовила ужин собакам на плите. В какой-то момент весь поселок обесточили. Забыв о включенной плите, хозяйка отправилась спать. Электричество включили, и плита возобновила работу. Полыхающий дом увидели соседи, которые вызвали пожарных», - рассказали в МЧС.
Всего в борьбе с огнем участвовали 19 пожарных и 5 единиц техники. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Фото: МЧС Бурятии
«Женщина готовила ужин собакам на плите. В какой-то момент весь поселок обесточили. Забыв о включенной плите, хозяйка отправилась спать. Электричество включили, и плита возобновила работу. Полыхающий дом увидели соседи, которые вызвали пожарных», - рассказали в МЧС.
Всего в борьбе с огнем участвовали 19 пожарных и 5 единиц техники. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Фото: МЧС Бурятии
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