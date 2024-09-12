У жительницы Улан-Удэ сгорел дом из-за отключения света

В Улан-Удэ огнеборцы потушили пожар в частном доме на площади 100 квадратных метров. Как сообщили в МЧС Бурятии, возгорание возникло из-за отключения света.«Женщина готовила ужин собакам на плите. В какой-то момент весь поселок обесточили. Забыв о включенной плите, хозяйка отправилась спать. Электричество включили, и плита возобновила работу. Полыхающий дом увидели соседи, которые вызвали пожарных», - рассказали в МЧС.Всего в борьбе с огнем участвовали 19 пожарных и 5 единиц техники. К счастью, в происшествии никто не пострадал.Фото: МЧС Бурятии