Происшествия 12.09.2024 в 09:10

У жительницы Улан-Удэ сгорел дом из-за отключения света

После отключения женщина забыла выключить работавшую плитку и ушла спать
A- A+
Текст: Андрей Константинов
У жительницы Улан-Удэ сгорел дом из-за отключения света
В Улан-Удэ огнеборцы потушили пожар в частном доме на площади 100 квадратных метров. Как сообщили в МЧС Бурятии, возгорание возникло из-за отключения света.

«Женщина готовила ужин собакам на плите. В какой-то момент весь поселок обесточили. Забыв о включенной плите, хозяйка отправилась спать. Электричество включили, и плита возобновила работу. Полыхающий дом увидели соседи, которые вызвали пожарных», - рассказали в МЧС.

Всего в борьбе с огнем участвовали 19 пожарных и 5 единиц техники. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Фото: МЧС Бурятии
Теги
пожар

Все новости

Выставку «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ посетили 43 тысячи человек
12.09.2024 в 09:37
С 4 октября из Иркутска в Улан-Удэ начнут ездить большие комфортные автобусы
12.09.2024 в 09:34
Долг за коммуналку приставы взыскали с пенсии жительницы Бурятии
12.09.2024 в 09:24
Пропавший в Бурятии пенсионер найден мертвым
12.09.2024 в 09:21
У жительницы Улан-Удэ сгорел дом из-за отключения света
12.09.2024 в 09:10
Социальный вклад и социальный счет
12.09.2024 в 09:00
В Бурятии въезд на Байкал стал платным
12.09.2024 в 06:00
Туроператоры и блогеры Бурятии посетили Джидинский район
11.09.2024 в 17:50
Бюджетникам еще одного района Бурятии дают выходной ради картошки
11.09.2024 в 17:45
В Этнографическом музее пройдет Фестиваль традиционных игр народов Бурятии
11.09.2024 в 17:36
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Пропавший в Бурятии пенсионер найден мертвым
Тело пожилого мужчины нашли в лесу
12.09.2024 в 09:21
Житель Улан-Удэ жестоко убил соседку из-за сломанного забора
Избив женщину кулаками и табуретом, злодей добил ее ножом и лег спать
11.09.2024 в 16:36
Крупное ДТП произошло в центре Улан-Удэ
На улице Борсоева столкнулись сразу три машины
11.09.2024 в 15:52
Первый замглавы Еравнинского района продолжит сидеть в СИЗО
Суд продлил Зоригто Доржиеву срок содержания под стражей
11.09.2024 в 14:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru