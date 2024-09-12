Происшествия 12.09.2024 в 09:21
Пропавший в Бурятии пенсионер найден мертвым
Тело пожилого мужчины нашли в лесу
Текст: Андрей Константинов
72-летний пенсионер из села Нижний Саянтуй, который 4 сентября уехал на своем грузовике УАЗ и пропал, найден мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Обстоятельства гибели мужчины там не уточнили.
Волонтеры отряда, присоединившиеся к ним добровольцы и родственники несколько дней искали пожилого мужчину. Как сообщил телеграм-канал «Весь Улан-Удэ», тело пенсионера нашли в лесу. Его придавило машиной.
Волонтеры отряда, присоединившиеся к ним добровольцы и родственники несколько дней искали пожилого мужчину. Как сообщил телеграм-канал «Весь Улан-Удэ», тело пенсионера нашли в лесу. Его придавило машиной.
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