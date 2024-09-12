В Бурятии водители сбили двух велосипедистов

Сразу два велосипедиста пострадали вчера, 11 сентября, на дорогах Бурятии. 11-летнюю девочку сбили в Бичурском районе республики, а 21-летнего парня в Улан-Удэ.

- Около 7 часов вечера в Бичурском районе 23-летняя водитель автомобиля «Дэу Матиз» на ул. Калинина с. Бичура совершила наезд на 11-летнюю велосипедистку. Девочка объезжала лежащих на проезжей части коров. В результате ДТП девочка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

Второе ДТП произошло в столице.

- В 21.20 часов 34-летняя водитель автомобиля «Киа Рио», следуя со стороны ул. Банзарова в направлении ул. Бабушкина совершила наезд на 21-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. В результате ДТП молодой человек получил травмы различной степени тяжести, - добавили в полиции.

Всего с начала года на дорогах Бурятии произошло 27 ДТП, связанных с наездами на велосипедистов. В результате данных происшествий один человек погиб и 26 ранены, в том числе 17 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.

Фото: ГИБДД РБ