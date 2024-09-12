Происшествия 12.09.2024 в 09:57

В Бурятии водители сбили двух велосипедистов

Пострадавшие девочка и парень попали в больницу
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии водители сбили двух велосипедистов

Сразу два велосипедиста пострадали вчера, 11 сентября, на дорогах Бурятии. 11-летнюю девочку сбили в Бичурском районе республики, а 21-летнего парня в Улан-Удэ.

- Около 7 часов вечера в Бичурском районе 23-летняя водитель автомобиля «Дэу Матиз» на ул. Калинина с. Бичура совершила наезд на 11-летнюю велосипедистку. Девочка объезжала лежащих на проезжей части коров. В результате ДТП девочка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

Второе ДТП произошло в столице.

- В 21.20 часов 34-летняя водитель автомобиля «Киа Рио», следуя со стороны ул. Банзарова в направлении ул. Бабушкина совершила наезд на 21-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. В результате ДТП молодой человек получил травмы различной степени тяжести, - добавили в полиции.

Всего с начала года на дорогах Бурятии произошло 27 ДТП, связанных с наездами на велосипедистов. В результате данных происшествий один человек погиб и 26 ранены, в том числе 17 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.

Фото:  ГИБДД РБ

 

 

Теги
ДТП

Все новости

Отец и сын из Бурятии погибли на СВО
12.09.2024 в 11:14
В Улан-Удэ выявили проблему некачественного обеспечения электроэнергией
12.09.2024 в 10:44
В Бурятии поиски трупов кабанов завершились безрезультатно
12.09.2024 в 10:37
В Прибайкальском районе ремонтируют региональную дорогу
12.09.2024 в 10:27
Алиментщика из Бурятии лишили свободы на 8 месяцев
12.09.2024 в 10:24
В Улан-Удэ пенсионерка лишилась миллиона после участия в «секретной операции»
12.09.2024 в 10:04
В Бурятии водители сбили двух велосипедистов
12.09.2024 в 09:57
Жителей Улан-Удэ приглашают на Кросс нации
12.09.2024 в 09:53
Чиновники начнут борьбу с пробками на дорогах Улан-Удэ
12.09.2024 в 09:43
Выставку «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ посетили 43 тысячи человек
12.09.2024 в 09:37
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ пенсионерка лишилась миллиона после участия в «секретной операции»
Женщина была твёрдо уверена, что работает на «агента ФСБ»
12.09.2024 в 10:04
Пропавший в Бурятии пенсионер найден мертвым
Тело пожилого мужчины нашли в лесу
12.09.2024 в 09:21
У жительницы Улан-Удэ сгорел дом из-за отключения света
После отключения женщина забыла выключить работавшую плитку и ушла спать
12.09.2024 в 09:10
Житель Улан-Удэ жестоко убил соседку из-за сломанного забора
Избив женщину кулаками и табуретом, злодей добил ее ножом и лег спать
11.09.2024 в 16:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru