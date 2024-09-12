Происшествия 12.09.2024 в 10:04

В Улан-Удэ пенсионерка лишилась миллиона после участия в «секретной операции»

Женщина была твёрдо уверена, что работает на «агента ФСБ»
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пенсионерка лишилась миллиона после участия в «секретной операции»
Пенсионерка из Улан-Удэ стала очередной жертвой мошенников. Женщина лишилась крупной суммы денег, полагая, что участвует в спецоперации силовиков.

Как рассказали в МВД Бурятии, 6 сентября на телефон пенсионерки поступил звонок от якобы сотового оператора. Представитель компании сообщил, что у горожанки истекает срок действия абонентского номера и для его продления необходимо продиктовать код из смс-сообщения, что и сделала горожанка.

После улан-удэнке позвонил лжесотрудник Центрального банка. Он рассказал, что мошенники завладели ее банковскими данными и все сбережения женщины находятся под угрозой, поэтому их необходимо перевести на «безопасный счет». Под руководством «специалиста» горожанка восстановила утерянную банковскую карту, купила новый телефон, беспроводные наушники и сим-карту.

На следующий день потерпевшая общалась уже с якобы «агентом ФСБ», который по секрету рассказал, что сотрудники банка, в котором у нее открыт счет, сами являются аферистами, а он работает над раскрытием этой преступной группы. Для успешного завершения операции пенсионерке надо снять деньги и перевести их на указанный счет, удалить все переписки и звонки с телефона, а новый телефон никому не показывать. После этого разговора женщина уже была твердо уверена, что участвует в секретной операции спецслужб по разоблачению банды особо опасных преступников.

Незамедлительно отправившись в банк и увидев сотрудников финансового учреждения, женщина поспешила скрыться, не отвечая на их вопросы. Пенсионерка строго соблюдала конспирацию, не рассказывала о происходящем даже самым близким.

На третий день, окончательно почувствовав себя участницей детективной истории, женщина по указанию «правоохранителя» заказала такси и поехала до банкомата, где сняла 1 миллион рублей, которые тут же перевела на указанные счета.

Сейчас по данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие продолжается.

Фото: МВД Бурятии
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мошенничество

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