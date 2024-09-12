Минирование пяти учебных заведений в Улан-Удэ оказалось ложным

Сегодня утром, 12 сентября, поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва сразу в пяти образовательных учреждениях Бурятии. Прибывшие взрывотехники ОМОН Росгвардии при осмотре помещений опасных устройств и предметов не нашли.

- Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, эвакуацию учащихся учебных учреждений и персонала. Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра пяти профессиональных образовательных учреждений подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность не обнаружили. Сообщения оказались ложными, - рассказали в Росгвардии республики.

Управление Росгвардии республики напоминает об уголовной ответственности за ложные сообщения о предстоящих террористических актах. Она предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

- Наряду с уголовной ответственностью, по решению суда правонарушитель понесет все материальные затраты, связанные с ложным выездом спецслужб, - добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии