Происшествия 12.09.2024 в 11:49

Минирование пяти учебных заведений в Улан-Удэ оказалось ложным

Все сообщения поступили в одно утро
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Текст: Елена Кокорина
Минирование пяти учебных заведений в Улан-Удэ оказалось ложным

Сегодня утром, 12 сентября, поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва сразу в пяти образовательных учреждениях Бурятии. Прибывшие взрывотехники ОМОН Росгвардии при осмотре помещений опасных устройств и предметов не нашли.

- Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, эвакуацию учащихся учебных учреждений и персонала. Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра пяти профессиональных образовательных учреждений подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность не обнаружили. Сообщения оказались ложными, - рассказали в Росгвардии республики.

Управление Росгвардии республики напоминает об уголовной ответственности за ложные сообщения о предстоящих террористических актах. Она предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

- Наряду с уголовной ответственностью, по решению суда правонарушитель понесет все материальные затраты, связанные с ложным выездом спецслужб, - добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии

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