Происшествия 12.09.2024 в 13:47

Житель Муйского района украл у собутыльника строительные инструменты

Общая сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Житель Муйского района украл у собутыльника строительные инструменты

45-летний житель пос. Таксимо Муйского района украл у собутыльника строительные инструменты. Общая сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей.

- Полицейские установили, что потерпевший у себя дома распивал алкоголь в компании малознакомых мужчин, причем один из гостей ушел раньше.  От выпитого потерпевший захмелел и уснул. А проснувшись, не обнаружил в помещении знакомого и свое имущество.  Спустя несколько дней гражданин обратился в полицию, - рассказали в полиции.

В качестве подозреваемого полицейскими был допрошен и дал признательные показания 45-летний местный житель. Как оказалось, похищенное мужчина перепродал. Имущество было изъято и передано собственнику.

Ранее мужчина был уже неоднократно судим за подобные преступления, он нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 

Фото: loon.site

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