Происшествия 12.09.2024 в 14:13
20-летний житель Улан-Удэ помогал зарубежным мошенникам грабить жителей Бурятии
Парень признался, что понимал криминальный характер своей «работы»
Текст: Андрей Константинов
В МВД Бурятии сообщили о задержании 20-летнего парня, который оказывал помощь мошенникам, действовавшим из-за рубежа.
В ходе обыска дому у задержанного парня силовики изъяли роутер, два сим-бокса, компьютер, банковские карты, комплекты проводов и антенн. Сейчас ему инкриминируют две статьи УК РФ – «Мошенничество» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Юноша взят под стражу.
Как отметили в полиции, операцию по задержанию злоумышленника они провели совместно с сотрудниками ФСБ.
Фото: МВД Бурятии
Как рассказали в полиции, в августе 2023 года молодой человек нашел на одном из сайтов в интернете анонимное предложение заработать. Согласившись, парень стал администратором сим-боксов – специального оборудования, позволяющего зарубежным мошенникам получить удаленный доступ к сотовым сетям российских операторов мобильной связи.
«Юноша занимался монтажом, настройкой и обслуживанием техники. Также он ежемесячно получал деньги за обслуживание сим-бокса, осуществляя установку и подключение оборудования и установку соответствующих программ дистанционной настройки. Злоумышленник признался, что осознавал свое участие в криминальных схемах дистанционного мошенничества. Его действия позволили преступникам месяцами похищать денежные средства граждан», - сообщили в МВД Бурятии.
В ходе обыска дому у задержанного парня силовики изъяли роутер, два сим-бокса, компьютер, банковские карты, комплекты проводов и антенн. Сейчас ему инкриминируют две статьи УК РФ – «Мошенничество» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Юноша взят под стражу.
Как отметили в полиции, операцию по задержанию злоумышленника они провели совместно с сотрудниками ФСБ.
Фото: МВД Бурятии
Тегимошенничество