Происшествия 12.09.2024 в 14:13

20-летний житель Улан-Удэ помогал зарубежным мошенникам грабить жителей Бурятии

Парень признался, что понимал криминальный характер своей «работы»
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Текст: Андрей Константинов
20-летний житель Улан-Удэ помогал зарубежным мошенникам грабить жителей Бурятии
В МВД Бурятии сообщили о задержании 20-летнего парня, который оказывал помощь мошенникам, действовавшим из-за рубежа.

Как рассказали в полиции, в августе 2023 года молодой человек нашел на одном из сайтов в интернете анонимное предложение заработать. Согласившись, парень стал администратором сим-боксов – специального оборудования, позволяющего зарубежным мошенникам получить удаленный доступ к сотовым сетям российских операторов мобильной связи.


«Юноша занимался монтажом, настройкой и обслуживанием техники. Также он ежемесячно получал деньги за обслуживание сим-бокса, осуществляя установку и подключение оборудования и установку соответствующих программ дистанционной настройки. Злоумышленник признался, что осознавал свое участие в криминальных схемах дистанционного мошенничества. Его действия позволили преступникам месяцами похищать денежные средства граждан», - сообщили в МВД Бурятии.


В ходе обыска дому у задержанного парня силовики изъяли роутер, два сим-бокса, компьютер, банковские карты, комплекты проводов и антенн. Сейчас ему инкриминируют две статьи УК РФ – «Мошенничество» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Юноша взят под стражу.

Как отметили в полиции, операцию по задержанию злоумышленника они провели совместно с сотрудниками ФСБ.

Фото: МВД Бурятии
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мошенничество

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