Происшествия 12.09.2024 в 14:57

В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд «Почтовый»

В ночь с 12 на 13 сентября там будут проводиться ремонтные работы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд «Почтовый»

На железнодорожном переезде «Почтовый» в г. Улан-Удэ (5652 км ВСЖД) в ночь с 12 на 13 сентября 2024 года будут проводиться ремонтные работы.

- Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 22:00 до 7:00. Время указано местное. Объезд автомобилей в указанные часы будет осуществляться через железнодорожный переезд, расположенный в микрорайоне «Южный» (5652 км ВСЖД), - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

 

Фото: Номер один

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