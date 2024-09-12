Происшествия 12.09.2024 в 14:57
В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд «Почтовый»
В ночь с 12 на 13 сентября там будут проводиться ремонтные работы
На железнодорожном переезде «Почтовый» в г. Улан-Удэ (5652 км ВСЖД) в ночь с 12 на 13 сентября 2024 года будут проводиться ремонтные работы.
- Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 22:00 до 7:00. Время указано местное. Объезд автомобилей в указанные часы будет осуществляться через железнодорожный переезд, расположенный в микрорайоне «Южный» (5652 км ВСЖД), - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
Фото: Номер один
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