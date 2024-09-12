Происшествия 12.09.2024 в 15:10

В Улан-Удэ охранники «Дельты» получили сроки

Чоповцы жестоко избили постояльца гостиницы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ охранники «Дельты» получили сроки
В Улан-Удэ суд вынес приговор двум теперь уже бывшим охранникам из ЧОП «Дельта». Их обвиняли в превышении полномочий с применением насилия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, происшествие случилось 5 апреля 2024 года. Вечером два работника «Дельты», находясь на дежурстве в составе группы быстрого реагирования, по вызову прибыли в одну из гостиниц в центре Улан-Удэ. Причиной вызова был постоялец, который отказывался покинуть номер. Охранники набросились на парня и жестоко избили его, нанеся множество ударов по голове и телу. В результате потерпевший получил тяжелые травмы.

Рассмотрев материалы дела, Советский райсуд признал фигурантов виновными. Один из бывших охранников получил 5,5 лет заключения, другой – 4, 5 года. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Напомним, сейчас в Советском райсуде продолжается повторное рассмотрение еще одного уголовного дела, в котором фигурируют сотрудники ЧОП «Дельта». Речь идет о гибели 20-летнего охранника от травм, полученных им во время спарринга.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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