Происшествия 12.09.2024 в 16:21
Авария парализовала движение на улице Терешковой в Улан-Удэ
Попавшие в ДТП автомобили заняли обе полосы
Текст: Андрей Константинов
Небольшая авария, случившаяся сегодня днем на улице Терешковой в Улан-Удэ, парализовала движение в сторону центра города. Там столкнулись «Хонда Везель» и микроавтобус.
«Оба водителя выезжали с бульвара на улицу Терешковой. Участники аварии спорят, машины не убирают», - сообщил аварийный комиссар Батыр Артыков.
Фото: Комитет по транспорту мэрии
«Оба водителя выезжали с бульвара на улицу Терешковой. Участники аварии спорят, машины не убирают», - сообщил аварийный комиссар Батыр Артыков.
Сейчас весь поток транспорта пытается объехать место ДТП через бульвар Карла Маркса.
Обновлено: по состоянию на 16.35, движение по улице было восстановлено.
Фото: Комитет по транспорту мэрии
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