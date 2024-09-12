Авария парализовала движение на улице Терешковой в Улан-Удэ

Сейчас весь поток транспорта пытается объехать место ДТП через бульвар Карла Маркса.





Обновлено: по состоянию на 16.35, движение по улице было восстановлено.



Небольшая авария, случившаяся сегодня днем на улице Терешковой в Улан-Удэ, парализовала движение в сторону центра города. Там столкнулись «Хонда Везель» и микроавтобус.«Оба водителя выезжали с бульвара на улицу Терешковой. Участники аварии спорят, машины не убирают», - сообщил аварийный комиссар Батыр Артыков.Фото: Комитет по транспорту мэрии