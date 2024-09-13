В Улан-Удэ маленький автобус врезался в большой

«По предварительной информации, 47-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато», не соблюдая боковой интервал, совершил столкновение с автобусом «Волгобас», ехавшим по маршруту №10. В результате аварии 30-летняя пассажирка «Волгабаса» получила травмы, она доставлена в больницу», - рассказали в Госавтоинспекции.







В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, случившегося сегодня утром на ул. Мелиораторов.Точную причину аварии установит специальное расследование.Фото: ГИБДД Бурятии