Происшествия 13.09.2024 в 11:25
В Улан-Удэ маленький автобус врезался в большой
В аварии травмы получила одна из пассажирок
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, случившегося сегодня утром на ул. Мелиораторов.
Точную причину аварии установит специальное расследование.
Фото: ГИБДД Бурятии
«По предварительной информации, 47-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато», не соблюдая боковой интервал, совершил столкновение с автобусом «Волгобас», ехавшим по маршруту №10. В результате аварии 30-летняя пассажирка «Волгабаса» получила травмы, она доставлена в больницу», - рассказали в Госавтоинспекции.
Точную причину аварии установит специальное расследование.
Фото: ГИБДД Бурятии