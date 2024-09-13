Происшествия 13.09.2024 в 11:25

В Улан-Удэ маленький автобус врезался в большой

В аварии травмы получила одна из пассажирок
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ маленький автобус врезался в большой
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, случившегося сегодня утром на ул. Мелиораторов.

«По предварительной информации, 47-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато», не соблюдая боковой интервал, совершил столкновение с автобусом «Волгобас», ехавшим по маршруту №10. В результате аварии 30-летняя пассажирка «Волгабаса» получила травмы, она доставлена в больницу», - рассказали в Госавтоинспекции.


Точную причину аварии установит специальное расследование.

Фото: ГИБДД Бурятии
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