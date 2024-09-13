В Бурятии тракторный отвал убил 6-летнюю девочку

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту гибели 6-летней девочки в селе Турка. Трагический случай произошел 11 сентября.Как сообщили в следственном ведомстве, один из местных жителей поставил на хранение на улице возле дома трелёвочный трактор марки «ТТ-4». Рядом с ним играла компания детей. Одна из девочек залезла на погрузочный щит, где лежал плохо закрепленный металлический отвал. Он скатился вниз вместе с девочкой и придавил её. От полученных травм она скончалась на месте.Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК – «Причинение смерти по неосторожности».«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет Бурятии