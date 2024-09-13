Происшествия 13.09.2024 в 14:12
В Бурятии тракторный отвал убил 6-летнюю девочку
Трагический случай произошел в Турке
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту гибели 6-летней девочки в селе Турка. Трагический случай произошел 11 сентября.
Как сообщили в следственном ведомстве, один из местных жителей поставил на хранение на улице возле дома трелёвочный трактор марки «ТТ-4». Рядом с ним играла компания детей. Одна из девочек залезла на погрузочный щит, где лежал плохо закрепленный металлический отвал. Он скатился вниз вместе с девочкой и придавил её. От полученных травм она скончалась на месте.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК – «Причинение смерти по неосторожности».
«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Как сообщили в следственном ведомстве, один из местных жителей поставил на хранение на улице возле дома трелёвочный трактор марки «ТТ-4». Рядом с ним играла компания детей. Одна из девочек залезла на погрузочный щит, где лежал плохо закрепленный металлический отвал. Он скатился вниз вместе с девочкой и придавил её. От полученных травм она скончалась на месте.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК – «Причинение смерти по неосторожности».
«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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