Происшествия 13.09.2024 в 14:12

В Бурятии тракторный отвал убил 6-летнюю девочку

Трагический случай произошел в Турке
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии тракторный отвал убил 6-летнюю девочку
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту гибели 6-летней девочки в селе Турка. Трагический случай произошел 11 сентября.

Как сообщили в следственном ведомстве, один из местных жителей поставил на хранение на улице возле дома трелёвочный трактор марки «ТТ-4». Рядом с ним играла компания детей. Одна из девочек залезла на погрузочный щит, где лежал плохо закрепленный металлический отвал. Он скатился вниз вместе с девочкой и придавил её. От полученных травм она скончалась на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК – «Причинение смерти по неосторожности».  

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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