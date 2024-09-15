Происшествия 15.09.2024 в 13:27

В Бурятии осудили экс-сотрудницу отдела по вопросам миграции

Женщина занималась фальсификацией документов за деньги
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Текст: Номер один
В Бурятии осудили экс-сотрудницу отдела по вопросам миграции

В Гусиноозерске вынесли обвинительный приговор бывшей сотруднице отдела по вопросам миграции. Суд признал ее виновной в служебном подлоге и получении взятки.

Как оказалось в январе 2023 года бывший лейтенант полиции проверяла соблюдение миграционного законодательства и достоверно знала, что несколько иностранных граждан не проживают в административном центре Селенгинского района. В том числе эти люди не состояли в браке с гражданами нашей страны. Но тем не менее экс-сотрудница составила документы, в которые внесла заведомо ложные сведения.

«За свои действия она получила от одного из членов организованной группы в сфере миграции подарки на сумму в пределах десяти тысяч рублей. В результате этих незаконных действий иностранцы получили разрешение на временное проживание и вид на жительство в России. Данные преступления в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по РБ»,

- рассказали в пресс-службе регионального следкома.
Женщину приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы, а также запретили занимать должности в правоохранительных органах, которые связаны с осуществлением функций представителя власти на 2 года. Наказание отсрочено до тех пор, пока ребенок осужденной не достигнет 14 лет.

Фото: Номер один.

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