Происшествия 16.09.2024 в 09:18
Более 20 пожарных тушили загоревшийся дом в Улан-Удэ
Пожар удалось полностью ликвидировать
Текст: Елена Кокорина
Сегодня утром, 16 сентября, в Улан-Удэ загорелся жилой дом и гараж. На борьбу с огнем выехало более двух десятков пожарных МЧС.
- На улице Николая Петрова огонь охватил жилой дом и гараж на предварительной площади 200 квадратных метров. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, - сообщают в МЧС республики.
Утром на месте работали 22 специалиста и 8 единиц техники. О причине пожара не сообщается.
Фото: Номер один
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