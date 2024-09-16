Более 20 пожарных тушили загоревшийся дом в Улан-Удэ

Сегодня утром, 16 сентября, в Улан-Удэ загорелся жилой дом и гараж. На борьбу с огнем выехало более двух десятков пожарных МЧС.

- На улице Николая Петрова огонь охватил жилой дом и гараж на предварительной площади 200 квадратных метров. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, - сообщают в МЧС республики.

Утром на месте работали 22 специалиста и 8 единиц техники. О причине пожара не сообщается.

Фото: Номер один