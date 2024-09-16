Жителя Бурятии осудили за разгром городского отделения банка

В Улан-Удэ местный житель осужден за повреждение имущества банка. Будучи пьяным и очень буйным, мужчина ворвался в отделение Сбербанка, сломав дверь, и изрядно попортил имущество финансового учреждения.

- В судебном заседании установлено, что в марте 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил имущество отделения Сбербанка. Он разбил стеклопакет входной двери, оторвал металлический поручень для маломобильных граждан, сломал напольную и потолочную плитку, причинив тем самым материальный ущерб в размере 79 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

Советский районный суд г. Улан-Удэ приговорил виновного к штрафу и обязал полностью возместить причиненный ущерб.

Фото: loon.site