Подростка-продавца в Улан-Удэ жестоко избил неуравновешенный покупатель

Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку по факту причинения телесных повреждений подростку. 17-летний юноша был жестоко избит взрослым мужчиной в одном из Торговых центров города в минувшую субботу.

- Прокуратура проконтролирует ход и результаты проверочных мероприятий, организованных органами предварительного расследования по факту причинения 14 сентября посетителем торгового центра г. Улан-Удэ телесных повреждений 17-летнему юноше. Обстоятельства произошедшего и тяжесть полученных травм устанавливаются, - рассказали в прокуратуре республики.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних, законности принятого по ее результатам правового решения.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

Фото: loon.site