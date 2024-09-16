В Улан-Удэ задержали продавца наркотиков

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали продавца наркотиков. Нарушителя обнаружили случайно во время профилактической беседы.

Вечером в Железнодорожном районе на улице Гагарина перед патрульным автомобилем вневедомственной охраны Росгвардии двое мужчин перебежали дорогу в неположенном месте. Росгвардейцы остановили нарушителей и провели с ними профилактическую беседу о недопустимости нарушения правил дорожного движения.

Во время беседы сотрудники заметили, что у одного из мужчин подозрительно топорщится карман.

При осмотре у мужчины в кармане был обнаружен полиэтиленовый сверток с травянистой массой с характерным запахом дикорастущей конопли. Мужчина рассказал, что собрал запрещенное растение за городом для собственного употребления.

Задержанный, 28-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции для принятия правового решения. Результаты экспертизы показали, что масса в свертке является наркотическим веществом – маслом каннабиса. Возбуждено уголовное дело. Задержанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Фото: Росгвардия Бурятии