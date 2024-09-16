Происшествия 16.09.2024 в 10:28
В Улан-Удэ подростка на самокате сбил водитель БМВ
17-летнего юношу увезли в больницу
Текст: Елена Кокорина
14 сентября вечером в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал 17-летний юноша. Пересекая дорогу на самокате по «зебре», он угодил под колеса автомобиля.
Происшествие случилось на ул. Терешковой.
- В субботу вечером 24-летний водитель автомобиля «БМВ», на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 17-летнего студента, который пересекал проезжую часть на электросамокате, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП юноша с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в БСМП.
Фото: ГИБДД РБ
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