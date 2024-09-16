Происшествия 16.09.2024 в 10:42
В Бурятии во дворе дома водитель наехал на пожилую женщину
Сдавая задним ходом, он просто ее не заметил
Текст: Елена Кокорина
Жительница Бурятии прошедшим воскресным днем пострадала во дворе собственного дома. На нее наехал местный автомобилист.
- Около 2 часов дня в Северобайкальске 40-летний водитель автомобиля «Ниссан» при движении задним ходом во дворе многоквартирного дома совершил наезд на 59-летнюю женщину, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП пешеход с травмами была госпитализирована в местную больницу.
Фото: ГИБДД РБ
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