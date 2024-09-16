В Бурятии во дворе дома водитель наехал на пожилую женщину

Жительница Бурятии прошедшим воскресным днем пострадала во дворе собственного дома. На нее наехал местный автомобилист.

- Около 2 часов дня в Северобайкальске 40-летний водитель автомобиля «Ниссан» при движении задним ходом во дворе многоквартирного дома совершил наезд на 59-летнюю женщину, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП пешеход с травмами была госпитализирована в местную больницу.

Фото: ГИБДД РБ