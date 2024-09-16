Происшествия 16.09.2024 в 10:46

В Улан-Удэ ищут свидетелей аварии на Левом берегу

Виновник скрылся с места происшествия
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ ищут свидетелей аварии на Левом берегу

Вчера, 15 сентября, на Левом берегу, 5 километр, произошло ДТП. По предварительным данным оно случилось в 16:00.

- Ищем свидетелей ДТП 15 сентября на Левом берегу, 5 километр. Возможно, у кого-то был видеорегистратор, очень будем благодарны, - сообщает телеграм канал «Весь Улан-Удэ».

Виновник оставил машину и скрылся с места ДТП. Потерпевший на «Тойота Премио» был госпитализирован вместе с пассажиркой, диагностированы различные ушибы и перелом.

 

Фото: телеграм канал «Весь Улан-Удэ»

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авария левый берег улан-удэ

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