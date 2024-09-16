В Хоринском районе из-за шалости с огнем пострадал семилетний ребенок

Прошлой ночью в пожарную часть поступило сообщение, что горит жилой дом в селе Хоринск. К месту вызова был направлен дежурный караул в составе 5 человек и 1 единицы техники.

На момент прибытия огнеборцев внутри дома наблюдалось сильное задымление.

При проведении разведки начальником караула и пожарным возле входа были обнаружены два жильца дома, которых эвакуировали в безопасное место.

Позже в одной из задымлённых комнат возле горящего дивана был обнаружен ребенок 2017 года рождения без сознания. Пожарные незамедлительно эвакуировали их на улицу и передали в прибывшую машину скорой медицинской помощи. Ребенок получил ожог спины и ноги 2 степени.

Возгорание было потушено на площади 3 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара послужила детская шалость с огнём.

Фото: республиканское агентство ГО и ЧС