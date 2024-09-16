На дороге Бурятии лоб в лоб столкнулись две огромных фуры

Страшное ДТП с двумя фурами произошло в Бурятии на трассе «Байкал» в минувшее воскресенье. Из-за аварии была полностью перекрыта дорога на 867-м километре.

Подробности аварии пока не известны, но как отмечают аварийные инспекторы, один из водителей уснул за рулём и совершил столкновение с другой машиной.

- Лобовое столкновение. Один из водителей фур похоже, что погиб, другой ходит рядом. Живой. Наверное, в рубашке родился. Трасса перекрыта, так как машины полностью загородили путь на 867-м км дороги, - сообщили в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

На месте работали ГИБДД и скорая помощь.

Фото: скриншот видео «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»