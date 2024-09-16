Жительница Улан-Удэ потеряла 3 миллиона рублей из-за лжеброкеров

В полицию по г. Улан-Удэ обратилась 30-летняя местная жительница, работающая помощником руководителя одной из фирм города. Женщина стала жертвой лже-брокеров, которым в результате перечислила около 3 миллионов рублей.

- В середине августа текущего года потерпевшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, который предложил ей попробовать себя в дополнительном заработке - пассивном инвестировании. Он гарантировал женщине «стопроцентный доход в кратчайшее время»: так как его племянник работает в этой сфере, он все объяснит и подскажет. Она согласилась, - рассказывают полицейские.

Через неделю женщине поступил звонок, якобы, от племянника того мужчины. Мужчина представился трейдером инвесткомпании и рассказал о прибыльном заработке.

По его указанию горожанка скачала на телефон приложения – для работы на биржевой платформе и внесла первые 50 тысяч рублей на свой, якобы, инвестиционный счет. Мужчина сообщил, что в дальнейшем с ней будет работать сам руководитель компании.

10 сентября девушке в мессенджере позвонил псевдоруководитель инвесткомпании, который пояснил, что для увеличения заработка необходимо вложить больше денежных средств. Оформив два онлайн кредита в приложениях двух разных банков общей суммой на 1 630 000 рублей, в этот же день она перевела всю сумму на инвестиционный счет.

12 сентября девушке опять позвонил руководитель компании. Он сказал, что нужно ещё вложить денежные средства. Потерпевшая вновь оформила онлайн кредит в приложении в размере 1 200 000 рублей, которые онлайн также перевела на свой инвестиционный счет.

14 сентября девушка рассказала о дополнительном заработке своему шефу на работе. Руководитель объяснила, что это мошенники, и только тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенничества.

Следователем по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Фото: Номер один