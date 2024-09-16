Пожары в Бурятии - гибель людей резко выросла

В нынешнем году спасатели отмечают некоторое снижение числа бытовых пожаров. Их отмечено 2920, что на 121 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но скачок летальности шокирует.

С начала года погиб 61 человек, что на 20 больше аналогичного прошлогоднего показателя. Травмировались на пожарах 77 граждан - рост на 24 случая. Особенно спасателей тревожит положение по детям. Нынче в Бурятии в результате пожаров умерло 8 детей (год назад было только 2). Произошел огромный рост.

Травмированных детей нынче пока насчитывается 7 - на одного больше. Но что будет по итогам года никто сказать не может, тем более, что наступил отопительный сезон, который традиционно приносит сезонный всплеск бытовых пожаров.

Гибель детей фиксировалась в разных населенных пунктах. Так, в марте в селе Поселье погибли 2 ребенка. В апреле столько же погибло в Петропавловке, еще 3 в селе Тресково.

Сегодня ночью в Хоринском районе на пожаре пострадала семилетняя девочка. У нее ожоги, а также ребенок надышался продуктами горения. Возгорание началось в зале. Мама детей в это время находилась на кухне. Почувствовав запах дыма, она зашла в зал и увидела, что горит диван и другие вещи. С помощью соседей она вывела из горящего дома двоих детей, а третий ребенок оказался отрезан огнем от выхода. Когда прибыли пожарные, они эвакуировали ее через окно.

Учитывая наступление нового отопительного сезона, спасатели призывают жителей республики усилить внимание к пожарной безопасности. Хорошей мерой является установка автономного пожарного извещателя. Этот небольшой прибор крепится на потолке и когда его датчик фиксирует задымление, раздается громкий пронзительный сигнал, который может разбудить даже спящего. Работает прибор от батарейки и стоит от 800 рублей.

Надо также проверить целостность печи, ликвидировать трещины и другие недостатки. В том числе, необходимо проверить трубу, прочистить ее, установить искрогаситель и т. д.. Обратите внимание на притопочный лист. Он должен быть не менее, чем 50 см на 70 см. Если он прохудился, то замените его. Запрещено использовать для обогрева электроприборы кустарного изготовления и т. д. Нельзя подключать к одной розетке много приборов. Противопожарные меры просты, всем известны и эффективны, но их просто надо соблюдать.

Категорически запрещается использовать при розжиге печей горючие жидкости. Вчера в Иволгинском районе местный житель решил протопить баню. Дрова были сыроваты и он использовал бензин. Разгорались они плохо, после первой порции бензина дрова, вроде, начали гореть, но затем все стало тухнуть. Мужчина еще плеснул из бутылки бензина - прямо в печь. В итоге, у сельчанина врачи диагностировали ожог 70 процентов поверхности тела.





Фото: Номер один