Происшествия 16.09.2024 в 12:23

Пожары в Бурятии - гибель людей резко выросла

Количество травмированных тоже огорчает
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Пожары в Бурятии - гибель людей резко выросла

В нынешнем году спасатели отмечают некоторое снижение числа бытовых пожаров. Их отмечено 2920, что на 121 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но скачок летальности шокирует.

С начала года погиб 61 человек, что на 20 больше аналогичного прошлогоднего показателя. Травмировались на пожарах 77 граждан - рост на 24 случая. Особенно спасателей тревожит положение по детям. Нынче в Бурятии в результате пожаров умерло 8 детей (год назад было только 2). Произошел огромный рост.

Травмированных детей нынче пока насчитывается 7 - на одного больше. Но что будет по итогам года никто сказать не может, тем более, что наступил отопительный сезон, который традиционно приносит сезонный всплеск бытовых пожаров.

Гибель детей фиксировалась в разных населенных пунктах. Так, в марте в селе Поселье погибли 2 ребенка. В апреле столько же погибло в Петропавловке, еще 3 в селе Тресково.

Сегодня ночью в Хоринском районе на пожаре пострадала семилетняя девочка. У нее ожоги, а также ребенок надышался продуктами горения. Возгорание началось в зале. Мама детей в это время находилась на кухне. Почувствовав запах дыма, она зашла в зал и увидела, что горит диван и другие вещи. С помощью соседей она вывела из горящего дома двоих детей, а третий ребенок оказался отрезан огнем от выхода. Когда прибыли пожарные, они эвакуировали ее через окно.

Учитывая наступление нового отопительного сезона, спасатели призывают жителей республики усилить внимание к пожарной безопасности. Хорошей мерой является установка автономного пожарного извещателя. Этот небольшой прибор крепится на потолке и когда его датчик фиксирует задымление, раздается громкий пронзительный сигнал, который может разбудить даже спящего. Работает прибор от батарейки и стоит от 800 рублей.

Надо также проверить целостность печи, ликвидировать трещины и другие недостатки. В том числе, необходимо проверить трубу, прочистить ее, установить искрогаситель и т. д.. Обратите внимание на притопочный лист. Он должен быть не менее, чем 50 см на 70 см. Если он прохудился, то замените его. Запрещено использовать для обогрева электроприборы кустарного изготовления и т. д. Нельзя подключать к одной розетке много приборов. Противопожарные меры просты, всем известны и эффективны, но их просто надо соблюдать.

Категорически запрещается использовать при розжиге печей горючие жидкости. Вчера в Иволгинском районе местный житель решил протопить баню. Дрова были сыроваты и он использовал бензин. Разгорались они плохо, после первой порции бензина дрова, вроде, начали гореть, но затем все стало тухнуть. Мужчина еще плеснул из бутылки бензина - прямо в печь. В итоге, у сельчанина врачи диагностировали ожог 70 процентов поверхности тела.


Фото: Номер один

 

Теги
пожары Бурятия

Все новости

Официальная численность алкоголиков в Бурятии превысила население Окинского района
16.09.2024 в 13:22
Ограбивший школьниц улан-удэнский вор разбогател на 150 тысяч
16.09.2024 в 13:14
В Верхней Иволге скоро откроют дорогу по улице Центральная
16.09.2024 в 13:04
В Улан-Удэ стартовал отопительный сезон
16.09.2024 в 12:55
Боец из Бурятии погиб на СВО прикрывая своих товарищей
16.09.2024 в 12:36
195 участников собрал первый межрегиональный фестиваль «Кубок защитников Отечества»
16.09.2024 в 12:33
Пожары в Бурятии - гибель людей резко выросла
16.09.2024 в 12:23
Жительница Улан-Удэ потеряла 3 миллиона рублей из-за лжеброкеров
16.09.2024 в 12:12
В Улан-Удэ нашли погибшего 84-летнего дедушку
16.09.2024 в 12:07
На дороге Бурятии лоб в лоб столкнулись две огромные фуры
16.09.2024 в 11:39
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Ограбивший школьниц улан-удэнский вор разбогател на 150 тысяч
Богатство оказалось кратковременным
16.09.2024 в 13:14
В Улан-Удэ стартовал отопительный сезон
Первыми получат тепло школы и детские садики
16.09.2024 в 12:55
Боец из Бурятии погиб на СВО прикрывая своих товарищей
Погибшего героя посмертно наградили орденом «Мужества»
16.09.2024 в 12:36
Жительница Улан-Удэ потеряла 3 миллиона рублей из-за лжеброкеров
Вложить деньги ее уговорил мужчина с сайта знакомств
16.09.2024 в 12:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru