Боец из Бурятии погиб на СВО прикрывая своих товарищей

Завтра, 17 сентября, в поселке Онохой Заиграевского района Бурятии простятся с 33-летним Андреем Гагариным. Он был на СВО с самого начала и погиб в Курской области 7 сентября, прикрывая своих боевых товарищей.

Андрей Юрьевич Гагарин родился в п. Онохой 26 февраля 1991 г. Окончил Ново-Онохойскую школу и в 2006 году поступил в Торгово-экономический техникум по специальности финансист. Прошел срочную службу в г. Ангарск. Работал на железной дороге ПЧ-13, далее в ПМС-56.

В июле 2013 года связал свою жизнь с ВДВ и заключил контракт с 11 Отдельной Гвардейской Ордена Суворова Десантно-Штурмовой Бригадой. Является ветераном боевых действий в Сирии, имеет награды.

- Принимал участие в СВО с самого начала. 28 июля 2022 года был награждён медалью «За отвагу», а в августе 2023 года - медалью «За боевые отличия». Также награждён медалью «За отличие в военной службе» 3 степени. Гвардии старший сержант, командир отделения погиб 7 сентября 2024 года в Курской области, прикрывая своих боевых товарищей и защищая нашу страну. Награждён орденом «Мужества» посмертно. У Андрея остались жена, двое детей, родители, брат и сестра, - пишут в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево».