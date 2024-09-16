Происшествия 16.09.2024 в 12:36

Боец из Бурятии погиб на СВО прикрывая своих товарищей

Погибшего героя посмертно наградили орденом «Мужества»
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Боец из Бурятии погиб на СВО прикрывая своих товарищей

Завтра, 17 сентября, в поселке Онохой Заиграевского района Бурятии простятся с 33-летним Андреем Гагариным. Он был на СВО с самого начала и погиб в Курской области 7 сентября, прикрывая своих боевых товарищей.

Андрей Юрьевич Гагарин родился в п. Онохой 26 февраля 1991 г. Окончил Ново-Онохойскую школу и в 2006 году поступил в Торгово-экономический техникум по специальности финансист. Прошел срочную службу в г. Ангарск. Работал на железной дороге ПЧ-13, далее в ПМС-56.

В июле 2013 года связал свою жизнь с ВДВ и заключил контракт с 11 Отдельной Гвардейской Ордена Суворова Десантно-Штурмовой Бригадой. Является ветераном боевых действий в Сирии, имеет награды.

- Принимал участие в СВО с самого начала. 28 июля 2022 года был награждён медалью «За отвагу», а в августе 2023 года - медалью «За боевые отличия». Также награждён медалью «За отличие в военной службе» 3 степени. Гвардии старший сержант, командир отделения погиб 7 сентября 2024 года в Курской области, прикрывая своих боевых товарищей и защищая нашу страну. Награждён орденом «Мужества» посмертно. У Андрея остались жена, двое детей, родители, брат и сестра, - пишут в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево».

Теги
погибшие

Все новости

Официальная численность алкоголиков в Бурятии превысила население Окинского района
16.09.2024 в 13:22
Ограбивший школьниц улан-удэнский вор разбогател на 150 тысяч
16.09.2024 в 13:14
В Верхней Иволге скоро откроют дорогу по улице Центральная
16.09.2024 в 13:04
В Улан-Удэ стартовал отопительный сезон
16.09.2024 в 12:55
Боец из Бурятии погиб на СВО прикрывая своих товарищей
16.09.2024 в 12:36
195 участников собрал первый межрегиональный фестиваль «Кубок защитников Отечества»
16.09.2024 в 12:33
Пожары в Бурятии - гибель людей резко выросла
16.09.2024 в 12:23
Жительница Улан-Удэ потеряла 3 миллиона рублей из-за лжеброкеров
16.09.2024 в 12:12
В Улан-Удэ нашли погибшего 84-летнего дедушку
16.09.2024 в 12:07
На дороге Бурятии лоб в лоб столкнулись две огромные фуры
16.09.2024 в 11:39
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Ограбивший школьниц улан-удэнский вор разбогател на 150 тысяч
Богатство оказалось кратковременным
16.09.2024 в 13:14
В Улан-Удэ стартовал отопительный сезон
Первыми получат тепло школы и детские садики
16.09.2024 в 12:55
Пожары в Бурятии - гибель людей резко выросла
Количество травмированных тоже огорчает
16.09.2024 в 12:23
Жительница Улан-Удэ потеряла 3 миллиона рублей из-за лжеброкеров
Вложить деньги ее уговорил мужчина с сайта знакомств
16.09.2024 в 12:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru