В Улан-Удэ стартовал отопительный сезон

В Улан-Удэ наконец-то стартовал отопительный сезон. Тепло в квартиры горожан будет подаваться поэтапно, чтобы не допустить гидравлической разбалансировки и для равномерного набора мощности источниками теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Первыми получат тепло социально-бюджетные учреждения.

В течении 10 дней теплоснабжающими организациями будут подключены все абоненты.

График подключения к теплу многоквартирных домов и социальных объектов можно посмотреть здесь.

Фото: Номер один