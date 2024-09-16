Происшествия 16.09.2024 в 12:55

В Улан-Удэ стартовал отопительный сезон

Первыми получат тепло школы и детские садики
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ стартовал отопительный сезон

В Улан-Удэ наконец-то стартовал отопительный сезон. Тепло в квартиры горожан будет подаваться поэтапно, чтобы не допустить гидравлической разбалансировки и для равномерного набора мощности источниками теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Первыми получат тепло социально-бюджетные учреждения.

В течении 10 дней теплоснабжающими организациями будут подключены все абоненты.

График подключения к теплу многоквартирных домов и социальных объектов можно посмотреть здесь.

 

Фото: Номер один

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мэрия улан-удэ отопительный сезон

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