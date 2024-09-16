Происшествия 16.09.2024 в 12:55
В Улан-Удэ стартовал отопительный сезон
Первыми получат тепло школы и детские садики
В Улан-Удэ наконец-то стартовал отопительный сезон. Тепло в квартиры горожан будет подаваться поэтапно, чтобы не допустить гидравлической разбалансировки и для равномерного набора мощности источниками теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Первыми получат тепло социально-бюджетные учреждения.
В течении 10 дней теплоснабжающими организациями будут подключены все абоненты.
График подключения к теплу многоквартирных домов и социальных объектов можно посмотреть здесь.
Фото: Номер один