Происшествия 16.09.2024 в 13:14

Ограбивший школьниц улан-удэнский вор разбогател на 150 тысяч

Богатство оказалось кратковременным
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Текст: Елена Кокорина
Ограбивший школьниц улан-удэнский вор разбогател на 150 тысяч

В Улан-Удэ задержали 23-летнего неработающего мужчину, укравшего телефоны на детской площадке. Две беспечные 12-летние школьницы оставили свои сумки с дорогими гаджетами недалеко от лавочки и убежали играть.

В полицию обратились их мамы, рассказав про общий ущерб в 150 тысяч рублей.

- Женщины рассказали, что их дочери сложили телефоны в сумку и оставили неподалеку от лавочки, на которой сидел неопрятный мужчина. По возвращению школьницы обнаружили пропажу сумки с телефонами и рассказали о происшедшем родителям. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность похитителя и задержали его, - рассказали в полиции республики.

23-летний неработающий житель Иволгинского района пояснил, что украв сумку, обнаружил в ней дорогие телефоны. В одном из них в прозрачном чехле заметил банковскую карту.

- Он попытался рассчитаться ею за покупки в магазине, однако на балансе было всего 100 рублей. Тогда злоумышленник попытался подбросить имущество на место преступления, но был пойман. Возбуждено уголовное дело. В данное время фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичного преступления, ранее совершенного в том же месте, - добавили в МВД.

Фото:  loon.site

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