Рыбака в Бурятии постигла трагическая смерть среди ночи

Поездка на рыбалку двоих жителей Бурятии закончилась трагической смертью одного из них. Мужчина оказался раздавленным колесами автомобиля во время сна в палатке.

Обстоятельства его смерти сейчас устанавливаются в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом республики.

- По данным следствия, 12 сентября рыбаки на автомобиле марки «УАЗ» приехали на берег реки Баргузин. После употребления спиртного один из них уснул за столом. Ночью он проснулся от холода, забрался в автомобиль и решил завезти двигатель, чтобы согреться. При этом в припаркованной машине была включена первая передача, поэтому при срабатывании стартера автомобиль тронулся с места и наехал на палатку, в которой спал другой рыбак. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в Следкоме республики.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.

Фото: Номер один