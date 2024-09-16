Происшествия 16.09.2024 в 14:28

Рыбака в Бурятии постигла трагическая смерть среди ночи

Мужчину раздавили колеса автомобиля
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Рыбака в Бурятии постигла трагическая смерть среди ночи

Поездка на рыбалку двоих жителей Бурятии закончилась трагической смертью одного из них. Мужчина оказался раздавленным колесами автомобиля во время сна в палатке.

Обстоятельства его смерти сейчас устанавливаются в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом республики.

- По данным следствия, 12 сентября рыбаки на автомобиле марки «УАЗ» приехали на берег реки Баргузин. После употребления спиртного один из них уснул за столом. Ночью он проснулся от холода, забрался в автомобиль и решил завезти двигатель, чтобы согреться. При этом в припаркованной машине была включена первая передача, поэтому при срабатывании стартера автомобиль тронулся с места и наехал на палатку, в которой спал другой рыбак. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в Следкоме республики.   

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.

Фото: Номер один

Теги
смерть

Все новости

Избивший подростка мужчина был задержан полицией Улан-Удэ
16.09.2024 в 14:49
В Бурятии пройдет 32-й турнир по вольной борьбе на призы именитого борца
16.09.2024 в 14:36
Рыбака в Бурятии постигла трагическая смерть среди ночи
16.09.2024 в 14:28
Поющих детей в Бурятии ждут на вокальный конкурс «Лучики солнца»
16.09.2024 в 14:02
Сотрудники УФСИН Бурятии пробежали легкоатлетический кросс
16.09.2024 в 13:51
Алексей Цыденов проверил как строится Дом культуры в Кяхте
16.09.2024 в 13:28
Официальная численность алкоголиков в Бурятии превысила население Окинского района
16.09.2024 в 13:22
Ограбивший школьниц улан-удэнский вор разбогател на 150 тысяч
16.09.2024 в 13:14
В Верхней Иволге скоро откроют дорогу по улице Центральная
16.09.2024 в 13:04
В Улан-Удэ стартовал отопительный сезон
16.09.2024 в 12:55
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Избивший подростка мужчина был задержан полицией Улан-Удэ
В Следкоме республики скоро приступят к его допросу
16.09.2024 в 14:49
Ограбивший школьниц улан-удэнский вор разбогател на 150 тысяч
Богатство оказалось кратковременным
16.09.2024 в 13:14
В Улан-Удэ стартовал отопительный сезон
Первыми получат тепло школы и детские садики
16.09.2024 в 12:55
Боец из Бурятии погиб на СВО прикрывая своих товарищей
Погибшего героя посмертно наградили орденом «Мужества»
16.09.2024 в 12:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru