Рыбаки в Бурятии попались полиции с нерестовым омулем

У двух местных жителей Бурятии полицейские изъяли более 90 хвостов нерестового омуля и сотни килограммов другой рыбы. Мужчины обвиняются теперь в причинении ущерба государству в размере более 800 тысяч рублей.

- Вечером 11 сентября недалеко от села Шигаево Кабанского района сотрудники полиции в салоне автомобиля обнаружили более 90 хвостов нерестового омуля, а также соровую рыбу общим весом около 340 килограммов. Ущерб, причинённый государству незаконной добычей водных ресурсов, оценивается примерно в 810 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

По подозрению в совершении противоправного деяния задержаны двое местных жителей 32 и 38 лет. В данное время устанавливается их причастность к незаконной добыче водных ресурсов.

- Около 340 килограммов рыбы, лодка, легковой автомобиль и лодочный мотор у мужчин были изъяты. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

Фото: МВД РБ