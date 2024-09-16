Происшествия 16.09.2024 в 17:07

Мать малолетнего ребенка в Бурятии взяли под стражу

Ее будут судить за убийство мужчины
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Текст: Елена Кокорина
Мать малолетнего ребенка в Бурятии взяли под стражу

В Заиграевском районе Бурятии местную жительницу и мать малолетнего ребенка заключили под стражу. Одним ударом ножа в шею она убила мужчину, с которым поссорилась.

- В ходе ссоры с потерпевшим, она нанесла ему один удар ножом в область расположения жизненно-важного органа – шею. В результате этого, через непродолжительное время потерпевший скончался на месте происшествия. Исследовав представленные материалы, суд установил, что женщина обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких преступлений, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Помимо этого, она имеет непогашенные судимости по двум приговорам за совершение умышленных преступлений, не работает, постоянного источника дохода не имеет, а по месту жительства характеризуется отрицательно, - рассказали в Заиграевском суде республики.

При решении вопроса суд учел наличие у обвиняемой адреса регистрации и места проживания, семьи и малолетнего ребенка на иждивении, тем не менее вынес решение о взятии подсудимой под стражу.

Фото: Номер один

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