Мать малолетнего ребенка в Бурятии взяли под стражу

В Заиграевском районе Бурятии местную жительницу и мать малолетнего ребенка заключили под стражу. Одним ударом ножа в шею она убила мужчину, с которым поссорилась.

- В ходе ссоры с потерпевшим, она нанесла ему один удар ножом в область расположения жизненно-важного органа – шею. В результате этого, через непродолжительное время потерпевший скончался на месте происшествия. Исследовав представленные материалы, суд установил, что женщина обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких преступлений, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Помимо этого, она имеет непогашенные судимости по двум приговорам за совершение умышленных преступлений, не работает, постоянного источника дохода не имеет, а по месту жительства характеризуется отрицательно, - рассказали в Заиграевском суде республики.

При решении вопроса суд учел наличие у обвиняемой адреса регистрации и места проживания, семьи и малолетнего ребенка на иждивении, тем не менее вынес решение о взятии подсудимой под стражу.

Фото: Номер один