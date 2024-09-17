О расследовании дела по избиению подростка в Улан-Удэ доложат в Москву

Главе Следственного комитета России будет представлен доклад по уголовному делу в отношении жителя Улан-Удэ избившего 17-летнего подростка. Поручение доложить о ходе расследования уголовного дела дал Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин А.И.

Напомним, что в минувшие выходные в социальных медиа появилась видеозапись того, как в одном из торговых центров Улан-Удэ мужчина жестоко избивает подростка-продавца. Пострадавший мальчик сейчас находится в больнице.

- По данному факту следственными органами СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по статье хулиганство с применением насилия. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Сухорукову В.В. представить доклад об установленных в ходе расследования обстоятельствах, - рассказали в Следкоме республики.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»