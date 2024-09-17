После аварии в Бурятии подросток понял, что родился в рубашке

Вчера вечером, 16 сентября, в районе Бурятии произошло ДТП с участием 15-летнего подростка. Он не справился с управлением и опрокинул свой мопед, но при этом почти не пострадал.

Авария произошло в Кабанском районе.

- Вечером в Кабанском районе 15-летний водитель мопеда «Пандора» без прав следовал недалеко от села Кудара. Не справившись с управлением, он совершил опрокидывание, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП школьник получил травмы, но после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Фото: ГИБДД РБ