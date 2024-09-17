Происшествия 17.09.2024 в 09:55
После аварии в Бурятии подросток понял, что родился в рубашке
Он почти не пострадал, перевернувшись на мопеде
Текст: Елена Кокорина
Вчера вечером, 16 сентября, в районе Бурятии произошло ДТП с участием 15-летнего подростка. Он не справился с управлением и опрокинул свой мопед, но при этом почти не пострадал.
Авария произошло в Кабанском районе.
- Вечером в Кабанском районе 15-летний водитель мопеда «Пандора» без прав следовал недалеко от села Кудара. Не справившись с управлением, он совершил опрокидывание, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП школьник получил травмы, но после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
Фото: ГИБДД РБ
Тегидтп